Sécurité routière – Titeuf va aider la police à rappeler les règles aux écoliers Le TCS s’est associé à Zep pour concevoir une affiche de prévention destinée aux brigades d’éducation routière, dans le cadre des visites menées auprès des enfants de 7 à 11 ans. Benjamin Pillard

L’affiche du TCS compte huit conseils de prévention, tous illustrés par l’auteur de Titeuf. Touring Club Suisse «Le chemin le plus sûr n’est pas toujours le plus court! Examine bien tes options avec tes parents. Il vaut mieux faire un petit détour plutôt que de traverser à un endroit dangereux» Touring Club Suisse «Si tu dois aller à l’école en voiture, fais-toi déposer à bonne distance pour ne pas augmenter le risque d’accidents devant l’école» Touring Club Suisse 1 / 9

En moyenne annuelle, depuis 2013, 220 préadolescents de 7 à 11 ans sont victimes d’accidents de la circulation aux abords des routes de Suisse. Un tiers se produit sur des passages pour piétons, et près d’un quart alors que l’enfant se déplace au moyen d’une trottinette ou d’une planche à roulettes. Et surtout: 40% de ces heurts ont lieu sur le chemin de l’école.

«À cet âge, les écoliers sont confrontés à de nouvelles émotions et ont peut-être tendance à surestimer certaines de leurs capacités et à manquer de maturité, ce qui peut mener à des bêtises», a souligné ce jeudi en conférence de presse le responsable d’éducation routière du TCS, Marc Baertsch.

Pour sa nouvelle campagne de prévention à l’heure de la rentrée des classes, l’association a sollicité les services du dessinateur Zep pour illustrer une affiche (90x75 cm) tirée à 20’000 exemplaires et destinée aux polices du pays, pour mieux faire passer leur message de sécurité lors leurs instructions auprès des enfants 7 à 11 ans. «Ce sont des écoliers qui ont déjà reçu des cours d’éducation routière, entre deux et quatre visites dans les classes», a détaillé l’expert du TCS. «Ils connaissent en principe déjà les règles de base d’un bon comportement sur la route, notamment comment la traverser, et sont donc des modèles pour les plus jeunes.»

Titeuf s’est imposé comme le personnage idéal pour ce rappel en huit conseils, «auquel s’identifient tant les enfants que les parents». «Sa tonalité de deuxième degré qui colle parfaitement à ces préados: on n’est pas dans la morale mais dans un ton un peu plus léger», a poursuivi Marc Baertsch. «Nous avons essayé d’avoir le maximum d’humour: j’espère qu’ils vont rigoler, c’est l’objectif numéro un. Tout en comprenant grâce à la police ce qu’il y a derrière.»

«Pas un donneur de leçons»

«Dans ce genre de démarches, je m’applique à faire un gag, à tourner un peu en dérision certains conseils de prévention, mais il faut quand même que l’on soit dans quelque chose de clair», a expliqué Zep, avant de relever que son personnage n’est pas considéré comme un exemple à suivre par ses jeunes lecteurs. «Je n’ai pas envie que Titeuf soit un donneur de leçons. Au contraire, j’aime bien parfois montrer des situations par le contre-exemple.»

«Il est important que ces choses quotidiennes ne deviennent pas anxiogènes. Dire ce qu’il faut faire et que tout va bien se passer, c’est plutôt quelque chose de rassurant» Philippe Chappuis, dit Zep

Pour le Genevois, qui a contribué à élever cinq enfants, si des consignes de sécurité peuvent aussi être mémorisées par les préados «lorsqu’on leur fait un peu peur», la méthode n’est pas appropriée s’agissant du chemin de l’école: «Je pense qu’il est important que ces choses quotidiennes ne deviennent pas anxiogènes. Dire ce qu’il faut faire et que tout va bien se passer, c’est plutôt quelque chose de rassurant.» La campagne du TCS incite d’ailleurs les parents à encourager autant que possible leurs enfants à faire le trajet à pied.

«À travers l’humour, on est capable de parler de quelque chose de très sérieux», a insisté pour sa part la cheffe de la brigade d’éducation routière de la police de Lausanne, Anne-Sophie Stoll. «On ne veut pas faire peur aux enfants dans l’apprentissage de la traversée de la route mais leur faire prendre conscience que cela peut être compliqué, et que l’on doit avoir une certaine maturité pour pouvoir le faire.» L’adjudante a estimé que les «petites douceurs» humoristiques distillées dans les huit dessins de Zep représentés sur l’affiche permettront aux instructeurs «d’impacter aussi des écoliers qui sont peut-être moins sérieux, davantage du profil de Titeuf…» Et d’estimer que de maintenir un lien avec ces préadolescents est devenu «primordial de nos jours» pour la police.