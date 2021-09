Hockey sur glace – Tobias Stephan jouera bien une saison de plus au LHC Le Lausanne HC a annoncé jeudi la prolongation de contrat pour une saison de Tobias Stephan, lié désormais avec les Lions jusqu’à la fin de l’exercice 2022/2023. Jérôme Reynard

Tobias Stephan devant sa cage mardi dernier contre Berne. keystone-sda.ch

Le Lausanne HC a annoncé jeudi la prolongation de contrat pour une saison de Tobias Stephan, dont le précédent bail (3 ans) arrive à échéance au printemps prochain.

Le gardien de but de 37 ans, débarqué en provenance de Zoug durant l’été 2019, continuera donc de faire la paire avec Luca Boltshauser une année au moins. De son côté, ce dernier est lié au LHC jusqu’au terme de l’exercice 2023-2024.

Le nouveau bail de Tobias Stephan avait été évoqué ces derniers jours. Le principal intéressé nous avait confié son envie de rester dans la capitale olympique et de prolonger sa carrière encore un peu.

«Je suis arrivé à un âge où je fais le bilan chaque année en me questionnant sur trois points: ma motivation, ma capacité à évoluer à mon niveau et mon physique. Tant que les trois sont réunis, je continue. Et pour l’instant, les trois sont toujours réunis», nous avait-il expliqué mardi soir après la victoire des Lions face à Berne (4-1).

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace, mais aussi le golf, le football et le tennis. @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.