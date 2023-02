Hockey sur glace – Tobias Stephan prendra sa retraite au terme de la saison Le gardien du Lausanne HC tirera sa révérence à l’âge de 39 ans. Sa longue carrière l’aura mené en NHL, aux Championnats du monde, aux Jeux Olympiques ainsi qu’à Genève-Servette. Ruben Steiger

Tobias Stephan rangera sa mitaine à la fin du présent championnat. KEYSTONE

Plus de vingt ans après ses débuts dans le hockey professionnel, le gardien Tobias Stephan (39 ans) a pris la décision de raccrocher sa mitaine à l’issue du présent championnat. «Je me suis toujours dit que le jour où je ne serais plus au top dans un des trois domaines que sont la forme physique, la forme mentale ou la performance sportive, alors le moment serait venu d’arrêter. J’ai donc décidé de prendre ma retraite à la fin de la saison», a-t-il déclaré dans le communiqué du Lausanne HC.

Arrivé à la Vaudoise aréna en 2019, le dernier rempart zurichois aura disputé trois saisons comme titulaire avec les Lions. Depuis la reprise, en raison notamment de ses soucis physiques, il était devenu le remplaçant d’Ivars Punnenovs et de Eetu Laurikainen.

Une longue présence en Suisse romande

Repêché en 2002 par les Stars de Dallas, le portier de 192 cm a rejoint l’organisation texane en 2006, après quatre championnats réussis à Kloten, son club formateur. En Amérique du Nord, Tobias Stephan a disputé 11 matches de NHL et 94 d’AHL en trois ans.

C’est à ce moment que son histoire avec la Romandie a débuté. En 2009, il a débarqué à Genève-Servette, club avec lequel il a joué la finale de 2010 contre Berne. Durant sa période aux Vernets (5 ans), il était capable d’enchaîner les matches avec une grande régularité et faisait partie des meilleurs à son poste en Suisse. Cela lui a permis de participer à quatre Championnats du monde (2003, 2010, 2011, 2012) et trois Jeux olympiques (2010, 2014, 2018).

S’en sont suivis un séjour de 5 ans également à Zoug (2 finales perdues) et donc une dernière aventure au Lausanne HC. Tobias Stephan compte à ce jour 905 rencontres dans l’élite du hockey suisse pour une moyenne d’arrêts supérieure à 92%.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

