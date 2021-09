Focus sur le gardien du LHC – Tobias Stephan, une frayeur et un nouveau contrat? Le dernier rempart lausannois a failli se blesser à l’échauffement, mardi soir face à Berne. Au final: plus de peur que de mal pour celui qui pourrait bien rempiler pour une saison. Jérôme Reynard

Tobias Stephan dispute sa troisième saison sous les couleurs du LHC. KEYSTONE

Dans les travées de la Vaudoise aréna, quelques instants après la victoire du LHC face à Berne (4-1), Tobias Stephan se déplace avec des straps sur un genou. «Ce n’est rien de grave, ne vous inquiétez pas», rassure-t-il. Ça aurait pu être pire. Et sacrément bête.

On rembobine. Deux heures et trente minutes plus tôt, sur la glace cette fois. En plein échauffement, le gardien lausannois reçoit accidentellement un puck sur le genou sur un tir anodin de l’un de ses coéquipiers. Direction la sortie, non sans aide. «J’ai eu peur, concède le principal intéressé. J’ai réfléchi et je me suis dit que ce serait quand même bien stupide de se blesser comme ça, d’autant plus en l’absence de Boltsi (ndlr: Luca Boltshauser, sur le flanc un mois en raison d’un doigt cassé).»