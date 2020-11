Polémique urbanistique – Toits laids à Pully: nouvelle amélioration en vue? Les toitures des locatifs font hurler le voisinage. La Vaudoise Assurances propose de cacher les tuyaux. Marie Nicollier

Des éléments ont déjà été retirés sur les toits à la suite des plaintes. Florian Cella/24 heures

De quoi apaiser un voisinage furieux? Sur demande de la Municipalité, la Vaudoise Assurances met à l’enquête un relooking des toitures plates des nouveaux bâtiments du quartier des Boverattes, situés sur un beau terrain communal en pente avec vue sur le lac.

La situation initiale, en juin. DR

Débordant de tuyaux et de gros monoblocs, ces toits de la discorde évoquent une usine plus que des locatifs. Les voisins s’insurgent contre la «laideur» d’un «paysage industriel qui ruine la beauté du site». Après la question des loyers et celle du cuivre dans les sols, le gros projet immobilier de la Commune visant à fournir, enfin, de nouveaux logements, continue de faire jaser.