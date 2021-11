Guerre des étoiles – Tollé dans l’espace après le tir antisatellite russe En détruisant un vieux satellite pour tester un missile, Moscou a projeté des centaines de milliers de débris. L’orbite terrestre devient un champ de mines. Andrés Allemand Smaller

Deux astronautes de la Station spatiale internationale opérant en juin dernier: l’américaine Shane Kimbrough et le français Thomas Pesquet. AFP

On se croirait dans «Gravity», le thriller avec Sandra Bullock et George Clooney. Un satellite explose et des centaines de milliers de débris sont projetés sur diverses orbites, comme autant de projectiles fous tournant à toute bombe autour de la Terre au risque de frapper à n’importe quel moment un engin spatial. Ce scénario de cauchemar s’est précisément produit ce lundi, lorsqu’un missile lancé par la Russie a détruit l’un de ses vieux satellites hors d’usage. Moscou l’a confirmé mardi non sans fierté: «Le Ministère de la défense a mené avec succès un test à l’issue duquel l’engin spatial Tselina-D en orbite depuis 1982 et inactif a été détruit.»

«Les vitesses en orbite sont tellement importantes que même un simple éclat de peinture peut produire un microcratère s’il frappe de plein fouet un hublot de la Station spatiale internationale.» David Ehrenreich, professeur associé au département d’astronomie de l’Université de Genève

Immédiatement, une procédure d’alerte a été déclenchée sur la Station spatiale internationale (ISS). Les sept astronautes ont enfilé leurs combinaisons et se sont précipités dans les capsules de secours, censées pouvoir les ramener sur Terre en cas d’accident. Il faut dire que Tselina-D a explosé en 1500 débris identifiables mais aussi des centaines de milliers d’autres plus petits. Or, «les vitesses en orbite sont tellement importantes que même un simple éclat de peinture peut produire un microcratère s’il frappe de plein fouet un hublot de l’ISS», s’alarme David Ehrenreich, professeur associé au département d’astronomie de l’Université de Genève.

Des millions de débris

«Je suis outré, c’est inadmissible!» s’emportait lundi Bill Nelson, l’administrateur de la NASA. «C’est incroyable que le gouvernement russe effectue ce test, menaçant non seulement les astronautes internationaux, mais aussi leurs propres cosmonautes qui sont à bord de l’ISS ainsi que les trois taïkonautes sur la station spatiale chinoise.» L’an dernier déjà, Moscou a effectué trois essais de missiles antisatellites, provoquant l’ire du général américain James Dickinson. «La Russie affirme publiquement qu’elle travaille à empêcher la transformation de l’espace extra-atmosphérique en champ de bataille, mais simultanément elle continue à armer l’espace!»

À vrai dire, ce sont les États-Unis qui ont ouvert le bal en lançant les tout premiers tests d’armes antisatellites… en 1959. La Russie n’est pas seule à lui avoir emboîté le pas. La Chine a mené un essai concluant en 2007. Enfin, l’Inde est également capable de détruire des objets en orbite. Résultat: selon les estimations de l’Agence spatiale européenne (ESA), la Terre serait actuellement survolée en permanence par 36’500 débris de plus de 10 cm, un million de 1 cm à 10 cm et 330 millions de moins de 1 cm.

Ajoutez à cela que 12’170 satellites ont été lancés depuis 1957, dont 7630 sont toujours en orbite alors que seuls 4700 sont opérationnels. Autant dire que l’espace entourant notre planète commence à ressembler à un dépotoir. Et l’encombrement va encore empirer avec l’entrée en scène des compagnies privées comme SpaceX, OneWeb, Amazon ou Astra, qui prévoient de mettre en orbite des milliers de satellites dans les prochaines années.

Le syndrome de Kessler

Entre 1999 et mai 2021, l’ISS a dû opérer 29 manœuvres d’évitement pour ne pas être frappée par une nuée de débris, selon des officiels de la NASA. Mais la crainte, c’est que la situation s’aggrave au point de compliquer non seulement l’exploration spatiale, mais le recours à des satellites dont les sociétés humaines dépendent de plus en plus: prévisions météorologiques, géolocalisation, échanges bancaires… et usages militaires bien évidemment. Le phénomène a été prédit en 1978 déjà et il porte même un nom: le syndrome de Kessler. À partir d’un certain seuil, la densité de débris en orbite implique que n’importe quelle collision provoquera un effet boule de neige, chaque explosion augmentant de manière exponentielle la probabilité de nouvelles conflagrations.

