Communales 2021 – Tolochenaz a fait durer le «plaisir» jusqu’au bout de la nuit Théâtre de vives tensions ces dernières années, le village de la périphérie morgienne s’est encore distingué en délivrant ses résultats à… 23h30. Benoît Cornut

Avec quatorze candidats au premier tour, le village de Tolochenaz se retrouve sans aucun élu au terme du premier tour et le plus grand flou pour la suite des opérations. Sébastien Bovy

Lorsqu’on couvre l’actualité politique de la commune de Tolochenaz, c’est peu dire qu’on est habitué aux événements se prolongeant tard dans la soirée. Il n’empêche, l’annonce – devenue inespérée – des résultats à 23h30 avait de quoi surprendre dimanche, quand on sait que le village ne compte que 1900 habitants. «On a battu le record de deux heures», ironise un citoyen présent sur la place Audrey Hepburn, conscient que ce n’est à nouveau pas cette fois que «Tolo» brillera par son exemplarité.

Il y avait tout même du travail pour le président du Conseil, avec pas moins de 14 candidats rien que pour la Municipalité. Et si le suspense était entier, il le demeurera encore quelque temps puisqu’aucun n’a franchi la majorité absolue de 365 voix. Le sortant Andreas Sutter n’en a pas été bien loin, avec 352 suffrages récoltés, suivi par le quintet de «Tolochenaz d’abord» composé de Frédéric Glassey (336), Caridad Perez Salomé (321), Monique Robin-Barth (312), Reto Dorta (311) et Cyril Duc (310). Viennent alors huit candidats de l’Entente communale, dont le sortant Olivier Jeanneret (270), Mathieu Thibault (265), Christian Mongenet (230) et le dernier sortant Robert Chevalier (227) en tête.