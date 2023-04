Croissance démographique – Tolochenaz veut grandir en douceur Le futur Plan d’affectation de la commune est en cours de conception. Après l’échec de grands projets, l’Exécutif plaide pour une croissance «modérée et harmonieuse». Lucas Philippoz

Tolochenaz doit dessiner son avenir et l’évolution de sa démographie en tenant compte de son caractère villageois et de son imposante zone industrielle. 24HEURES/CHRISTIAN BRUN

Tolochenaz est en pleine révision de son Plan d’affectation communal et la Municipalité a commencé à dévoiler ses plans pour les quinze ans à venir. Avec une volonté maintes fois soulignée d’impliquer autant que possible la population dans ce processus particulièrement sensible ici, après plusieurs années marquées par des dissensions et des rejets de plusieurs projets dans les urnes.