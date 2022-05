Festival de Cannes – Tom Cruise, Efira, Lindon et les autres Films attendus, polémiques possibles, productions suisses et vedettes annoncées, on vous dit tout (ou presque) sur le 75e Festival de cinéma qui débute ce mardi. Pascal Gavillet

«Top Gun : Maverick», la suite très attendue de «Top Gun», sera à l’affiche du festival. Scott Garfield

Il faudra quand même un jour se demander pourquoi et surtout comment Cannes est devenu le plus grand rendez-vous cinématographique du monde? Pourquoi là-bas, sur la Riviera, dans une commune de la Côte d’Azur de taille moyenne où le luxe et les retraités nantis élisent souvent demeure? Qu’est-ce qui attire tant sur cette bordure de Méditerranée qui n’était pas forcément destinée à devenir aussi une ville de congrès? Qu’est-ce qui la fait rayonner au-delà des Alpes-Maritimes, au point d’auréoler de légende des termes comme «Croisette», «starlette» ou «tapis rouge»? Nul ne le sait véritablement, mais les faits demeurent.