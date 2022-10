Sortie livres, BD – Tom Gauld venge les bibliothécaires et leurs lecteurs, c’est fête! Le cartooniste britannique se moque des écrivains avec un esprit caustique qui déménage les piles. Corto Maltese, lui, erre dans le Berlin des années 1920. Et où nichent les futurs Prix Goncourt et Médicis? Cécile Lecoultre Philippe Muri Francois Barras

La vengeance de Tom Gauld

Tom Gauld, 46 ans et une insolence intacte à tester dans «La revanche des bibliothécaires». DR

Tom Gauld, auréolé de prix prestigieux comme le Eisner pour «En cuisine avec Kafka», se moque de révéler les petits secrets honteux des écrivains. Dans «La revanche des bibliothécaires», ce chevelu dissident exporte son esprit d’escalier à Londres dans les boutiques obscures où nichent les romanciers ratés, rayonne dans les étagères des lettreux maudits, escalade les escabeaux de mauvaise foi de plumitifs incompris.

Beaucoup de lucidité malicieuse dans le classement des livres, dès «La cuisine de Kafka». DR

Furetant à tous les étages de la fabrication d’un manuscrit, l’Écossais puise trucs et tics dans le stock infini de ses expériences, qu’il s’agisse des malheurs créatifs de ses propres potes ou d’illustres confrères, consœurs feuilletés avec passion. Et énervement, parfois. Sans oublier les bouquins rejetés au vent de l’ennui et à la poussière de l’oubli. Avec parfois face à une écrivaine en panne, «cet horrible sentiment qu’elle ne pourrait pas résoudre les problèmes de son roman en changeant simplement la police de caractères».

Un ouvrage de salubrité publique… DR

Qu’importe. Son conseil livre audio pour le lecteur insomniaque? «Un enregistrement de Michel Houellebecq faisant une sieste après avoir lu Harry Potter.» Sa stratégie de vente poids lourd? «C’est génial, les 400 premières pages sont un peu laborieuses, mais après, ça démarre!» L’homme ne manque pas de rendre hommage au vrai talent: «Après un débat passionné, le jury a voté en faveur de mémoires émouvants et perspicaces: «Tom: ma vie de chat.»

À découvrir chez l’éditeur 2024 dans un format à l’italienne des plus élégants. DR

Conçu en vignettes directes qui ne dévorent pas le temps, scandé par l’absurdité au troisième degré pour ceux que cela intéresse, animé par une profonde tendresse qui, comme chacun sait, doit tabasser pour châtier bien et sérieux, cet album tient de précieux vade-mecum en pleine rentrée littéraire.

Anne Serre rêvasse au Goncourt

Anne Serre, déjà Goncourt de la nouvelle en 2020 avec «Au cœur d’un été tout en or», figure dans les premières sélections des Goncourt et Médicis. Cette Bordelaise installée à Paris, passionnée des délicats mécanismes qui cliquettent dans l’imaginaire des écrivains, plonge dans une conversation avec «Notre si chère vieille dame auteur». A priori charmant, le texte se révèle piqué de pièges où engloutir les imprudents.

«Le narrateur ne sait jamais très bien s’il se situe au milieu de la rue ou d’une phrase.» W. G. Sebald, à propos de Robert Walser

Déjà, il ne faut pas se fier à l’approche doucereuse, l’interlocutrice n’a rien d’une pensionnaire sénile confite dans ses souvenirs au point de s’y perdre. La romancière prévient que «le narrateur ne sait jamais très bien s’il se situe au milieu de la rue ou d’une phrase», citant W. G. Sebald à propos de Robert Walser. Fine experte des bons mots des autres mais mourante, la dame fausse les pistes comme une seconde nature. De quoi compliquer la tâche d’une équipe de cinéma qui s’échine à lui extirper des pages de manuscrit perdues. Pour preuve, ce personnage nommé Ab Straight, pas clair du tout…

Sorcière des mises en abîme depuis toujours, Anne Serre fascine ou agace dans ces mises en scène qui célèbrent sa verve romancière. Elle se moque un peu de son lecteur, convié à ses jeux de rôle, évincé quand ça lui chante, oublié parfois sur le bord du chemin. Pas sûr qu’au moment des trophées en novembre, le charme demeure.

4AD, un label bien brossé

Fiche promo pour Cocteau Twins, sur le label 4AD.

Martin Aston annonce franchement la couleur: le sujet dont il va vous entretenir n’a rien de glamour ni de très rock’n’roll. Ce sens de l’antipromotion déployé en préliminaire de… 832 pages sur le label 4AD cadre idéalement avec l’antimarketing de la maison de disques anglaise, qui a su s’agréger un vaste et fidèle public avec une musique loin des canaux radiophoniques, subtile, baroque, (d)étonnante, qui fit le pont entre le postpunk, les grandes heures du rock indépendant des années 90 et le métissage stylistique du siècle nouveau. Quelques noms? Dead Can Dance, Cocteau Twins, Nick Cave & The Birthday Party, Pixies, The National… Le journaliste a retrouvé les acteurs de cette saga depuis les marges, qui influença en clair-obscur l’évolution de la musique mainstream et reste synonyme d’une certaine sophistication rock.

Laura Poggioli, sœur en écriture de Sarah Jollien-Fardel

Laura Poggioli, Italienne d’Angers, passionnée de culture russe, révélée par «Trois sœurs». DR/Iconoclaste

Comme Sarah Jollien-Fardel avec «Sa préférée», premier roman lui aussi en lice pour le Prix Goncourt, Laura Poggioli raconte l’innocence violée, l’écriture consolatrice. À 20 ans, amoureuse, la romancière angevine d’origine italienne a vécu à Moscou, en Russie, où les statistiques accablent, la violence conjugale cogne une femme toutes les quarante minutes. Et personne ne s’en inquiète, pas même elle à l’époque.

«S’il te bat, c’est qu’il t’aime.» Proverbe russe

Mais à 37 ans, entre souvenirs cuisants et constat contemporain, trois visages surgissent, ceux de Krestina, Angelina et Maria, 19, 18 et 17 ans, qui, en 2018, ont fini par tuer l’agresseur, leur père. Les sœurs Khatchatourian ont été jugées sans circonstances atténuantes, tant là-bas, les mouvements féministes du type MeToo sont jugés comme subversifs et dangereux. «S’il te bat, c’est qu’il t’aime» prévaut avec un archaïsme qui sidère.

Reste que pour se démarquer de récits banalisés par la répétition, Laura Poggioli réussit à créer un crescendo de polar. Le récit évite le pathos, pas les détails qui tombent dru, pas les enchaînements qui meurtrissent par leur caractère implacable. Mais la dramaturgie se noue sur une citation, un élément local, l’idiome russe qui chante les noirceurs de Tchekhov.

Corto Maltese à Berlin

«Corto Maltese: ​​​​​​​Nocturnes berlinois»: extrait. ED. CASTERMAN

Après l’Alaska, l’Équateur et les mers du Sud, Corto Maltese se retrouve à Berlin en 1924 au cours de ce quatrième album réalisé par Juan Díaz Canales (scénario) et Rubén Pellejero (dessin), d’après l’univers d’Hugo Pratt. S’appuyant sur un cadre historique bien réel, celui de la fragile République de Weimar, les auteurs espagnols plongent leur héros en eau trouble.

«Corto Maltese: ​​​​​​​Nocturnes berlinois»: extrait. ED. CASTERMAN

Dans un contexte complexe, sociétés occultes et organisations clandestines se tirent la bourre, entre fanatiques antisémites et sympathisants du parti nazi. Déterminé sous ses allures nonchalantes, Corto entend venger un ami disparu. Sur la piste d’une mystérieuse carte de tarot, il aperçoit dans un cabaret Marlene Dietrich, aspirante actrice et le futur boxeur Max Schmeling. Les deux feront carrière.

«Corto Maltese: ​​​​​​​Nocturnes berlinois»: extrait de la couverture. ED. CASTERMAN

Tout cela finira en eau de boudin, au terme d’une histoire touffue qui mérite une deuxième lecture. Pourquoi pas avec l’élégante version noir et blanc parue parallèlement? Un album enrichi qui met en valeur le dessin de Pellejero, soucieux de garder sa personnalité graphique sans chercher à singer l’inimitable Pratt.

