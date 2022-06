Drame – «Tom Medina», un film sauvage et fougueux comme son auteur, Tony Gatlif Montré il y a un an à Cannes, le film repose sur les épaules d’un comédien de 34 ans qui habite littéralement son personnage. Pascal Gavillet

David Murgia, l’âme de «Tom Medina» dans le film de Gatlif. Les Films du Losange

La Camargue, les chevaux sauvages, l’âme gitane, la fougue de la jeunesse, la musique et la danse, chants gipsys ou rock dévastateur, l’homme en fuite, la nature, forcément sauvage, elle aussi, puis l’amour qui s’invite et trouble la fête, si l’on peut dire. Résumé ainsi, on croirait presque le synopsis d’un clip d’El Chato. Sauf que nous sommes chez Tony Gatlif. Un Gatlif fidèle à ses thèmes favoris, lancé sans garde-fous sur les traces d’un jeune délinquant attendrissant et fougueux, ce Tom Medina d’à peine 18 ans qui vient apprendre le métier de gardian dans une Camargue qui semble lui correspondre.

Tout cela, et plus encore, forme la sève d’un métrage qui a pour principal défaut de partir dans tous les sens, de ne jamais se recentrer et de continuellement recommencer. Certes, il y a la patte Gatlif, qui donne l’impression qu’il débute à chaque nouveau film, dans un esprit de liberté et de conquête qui correspond généralement à ses personnages. Et le style du cinéaste, qui a déjà signé plus de quinze longs métrages avant celui-ci, repose justement sur ce mélange entre mise en scène classique et improvisation, sur un scénario peut-être écrit au gré du tournage et de ses accidents.

Dans cette fougue exacerbée qui lui sert d’écriture, Gatlif crée des personnages éclatants grâce à ses acteurs. On retiendra, dans «Tom Medina», celui qui donne son titre au film et qui n’est pas, contrairement à ce qu’on pourrait croire, un jeune débutant. Mais il a le physique et l’énergie du rôle. David Murgia est un comédien belge de 34 ans qu’on avait d’ailleurs déjà vu chez Gatlif, dans «Geronimo» en 2014.

Sauvage et beau, indomptable et libre, insouciant et grave, il traverse le film d’un seul élan, le porte et l’entraîne, face à une Suzanne Aubert davantage effacée, écrasée par le charisme puissant de son partenaire. C’est donc grâce à son principal comédien que le film peut s’incarner et exister. «Tom Medina» attend de sortir depuis une année. Laissons-le conquérir et chevaucher sur les écrans.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

