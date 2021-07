Dans les oreilles de la rédaction – Tom Odell, Inhaler et un peu de Dexter Gordon Quartet À retrouver cette semaine, Tom à la voix d’ange, la pop d’un petit jeune (fils de Bono) et le quartet d’un Dexter Gordon en grande forme. Francois Barras

Tom Odell en 2017 lors d’un festival à Budapest KEYSTONE

Tom Odell

POP Dix ans ont passé depuis que la bonne bouille de Tom Odell et ses arpèges également bien peignés sont apparus dans le paysage pop. L’Anglais aurait pu devenir un clone pianistique de James Blunt, recyclant à l’envie ses influences eltonjohniennes et son cœur à prendre.

Deux albums et un succès général plus tard, le tout juste trentenaire montre sur la pochette un minois bien moins mignon et, dans ce troisième disque, une âme bien plus tourmentée.

Les références se nomment désormais XXXTentacion et Drake, les coups de claviers se fondent dans une pop electro très dark, ça ne rigole plus. On pourrait taxer cette évolution d’opportune mais il faut reconnaître à l’Odell 2.0 une singularité captivante, comme une beauté sabrée au couteau de chasse, et même sa belle voix noyée dans la léthargie du chant «cloud» garde un effet enjôleur. Etrange. – (fb)

Inhaler

POP Pour les fans qui espéraient écouter Inhaler au Montreux Jazz, groupe empêché de vol Irlande-Suisse pour cause de couverture vaccinale déficiente, il reste ce premier disque. La pop glorieuse des quatre aurait-elle fait joli sur le lac? Sans doute. Restera-t-elle dans les mémoires? Moins sûr.

La jeune réputation du groupe doit beaucoup au génotype de son chanteur Elijah, fils d’un certain Paul Hewson, Bono pour les intimes, meneur d’une petite formation elle-aussi irlandaise.

Il est cruel de préciser la filiation mais cependant nécessaire quand on entend les mélopées du fiston, posées sur une musique à peine plus nerveuse que ses aînés.

Après avoir enduré U2 trente années durant comme l’indiscutable sauveur du rock et de l’humanité, doit-on inhaler Inhaler pour le siècle à venir? La réponse est dans la question. - (fb)

Dexter Gordon Quartet

Jazz Les enregistrements de jazz live ne sont pas toujours ce qu’il y a de plus excitant car ce que permet le feu de l’instant ne se transpose pas toujours dans la pure écoute, même si le son est bon, ce qui n’est jamais garanti.

Toute règle souffre de glorieuses exceptions, Montreux s’en souvient – avec Bill Evans ou Keith Jarrett. Si TBC a pour sous-titre «The Montreux Jazz Label», le concert qu’il tire du passé se déroulait à Willisau en compagnie du quartet d’un Dexter Gordon en grande forme, joueur, auréolé de la distinction «Musicien de l’année» de «DownBeat».

Un document qui s’écoute donc dans la joie, d’autant que le saxophoniste ténor de 55 ans donne des versions – très rares au disque – de «On Green Dolphin Street» et du «Hi-Fly» de Randy Weston avec ce qui restera comme sa meilleure formation. BS

«Willisau 1978»

Dexter Gordon Quartet

TCB

