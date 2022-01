Éditorial sur le Covid - Tomber le masque face à Omicron?

C’est la question sur toutes les lèvres. Pour autant qu’on puisse les voir. S’il y a un signe distinctif dans cette crise du Covid-19, c’est bien le masque. Omicron a beau continuer à se répandre comme une traînée de poudre, bien des pays proches lèvent les interdictions, dont le port obligatoire du fameux polypropylène étendu entre deux élastiques. Le Canton de Vaud vient de décider d’en faire de même pour les réunions en extérieur et pour les écoliers jusqu’à la 8e.

A lire: Abo Les élèves de primaire libérés du masque «Nous amorçons une désescalade des mesures à l’école» Face à un virus de moins en moins mortel, qui met de moins en moins de patients en soins intensifs, mais qui conserve sa part d’inconnue, on comprend les hésitations. Et puis, après tout, les Japonais s’en sont faits depuis des années un accessoire de mode sanitaire indispensable: ils les préservent d’un rhume ou des allergies au pollen, sur un mode volontaire.

Ce masque, au début, on nous a d’abord dit qu’il était inutile pour ne pas avoir à justifier la pénurie. Aujourd’hui, il est vraiment peu porté dans des endroits a priori pourtant obligatoires: par exemple au travail ou dans les files d’attente des remontées mécaniques. La «faute» à une lassitude et/ou à l’absence de véritables contrôles et de sanctions. Et un sens de la responsabilité individuelle qui se fane avec le temps qui passe. Et s’il reste incontournable dans certains lieux sensibles, sa généralisation ne semble plus s’imposer.

«S’il y a un signe distinctif dans cette crise du Covid-19, c’est bien le masque.»

L’objet est aussi souvent très mal utilisé. Ou de moins en moins bien. Sous le nez, quand ce n’est pas sous le menton, trituré à l’extrême après avoir passé cinq jours dans la poche de son jean. Au fil du temps qui passe, il donne le désagréable sentiment, plus encore que le vaccin ou le pass sanitaire, d’être le symbole d’un état d’alerte permanent.

Aujourd’hui, les statistiques incitent à desserrer l’étau. En tout cas à essayer de le faire. Il faut donc prendre le risque de dépasser le principe de précaution absolue, qui frise parfois l’absurde. Ne serait-ce que pour donner un signal de détente dont on a tous besoin, coronasceptiques ou pas: tomber le masque pour enterrer la hache de guerre. Le vivre ensemble a aussi besoin d’encouragements.

