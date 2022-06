Tout un fromage – Tomme par correspondance La marque Cheezy fête ses 2 ans – dont un en Suisse romande – de livraison de fromages suisses à domicile. Cécile Collet

Fricktaler (AG), St-Etienne (VD), Ägeri au piment (ZG) et Bouquetin de Davos (GR) composent la boîte anniversaire. DR

Saviez-vous que les Romands aiment le fromage au goût moins prononcé que les Alémaniques? C’est un des constats de Michel Sägesser, directeur de la start-up Cheezy. Cette société de vente par correspondance de fromages suisses fête ses deux ans avec une box anniversaire concoctée par sa communauté. Et attaque le marché allemand.

L’idée: faire découvrir par le biais de différents abonnements et boîtes quelque 700 fromages suisses, la plupart issus de petites productions. Liée à la coopérative Mooh, la start-up bénéficie d’un lien privilégié avec 4000 producteurs de lait et fromageries.

«C’est aussi une manière gourmande d’apprendre une langue nationale.» Michel Sägesser, directeur de Cheezy

«C’est aussi une manière gourmande d’apprendre une langue nationale», sourit le jovial directeur. Chaque fromage est présenté sur une carte recto verso en allemand et en français. Pour le «chouchou» de la marque – un vaudois! –, le St-Etienne de la Fromagerie Le Grand-Pré à Moudon, on apprend par exemple que «si vous l’oubliez dans le réfrigérateur, il saura vous surprendre par son côté corsé!» On y trouve aussi un profil gustatif (doux à fort) et de texture (pâte molle à dure), les valeurs nutritives et la composition.

En 2021, Cheezy a vu bondir son chiffre d’affaires de 300%. Produits locaux, emballages recyclables (carton, papier et bouteille d’eau glacée potable en guise de frigo éphémère) et livraison à domicile ont plu aux séquestrés du Covid.

