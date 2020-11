Football – Toni Nadal bientôt membre du directoire du Barça? L’oncle et ancien coach du tennisman Rafael Nadal a rejoint l’équipe de Victor Font, qui est candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu au poste de président. Sport-Center

Toni Nadal, ancien coach de Rafael, photographié ici à l’Open de Barcelone 2018. AFP

Toni Nadal, l’oncle et ancien coach du tennisman Rafael Nadal, vingt fois vainqueur en Grand Chelem, pourrait intégrer le directoire du FC Barcelone. Il a en effet annoncé ce vendredi qu’il avait rejoint l’équipe de Victor Font, qui est candidat à la succession de Josep Maria Bartomeu au poste de président du Barça.

Victor Font est le grand favori de la prochaine élection, qui devait se tenir en mars prochain, mais qui pourrait avoir lieu plus rapidement, dès lors que Bartomeu a présenté sa démission le mois dernier. Si Font devait être élu, Toni Nadal serait en charge des relations institutionnelles du club et dirigerait un nouveau département destiné à promouvoir le bon comportement des jeunes joueurs du club.

Créer un modèle

«Je suis ravi de cette opportunité et j'espère contribuer à faire de Barcelone le plus grand club du monde et le meilleur représentant possible de la Catalogne», a déclaré Toni Nadal lors d’une présentation qui s’est tenue ce vendredi, propos rapportés par l’agence Reuters.

«Mon but est de créer un modèle dans lequel tous les joueurs, dès leur plus jeune âge, apprennent non seulement à jouer au football, mais aussi à représenter une institution qui se situe juste derrière le gouvernement régional de Catalogne, et qui implique un grand engagement de chacun», a-t-il poursuivi.

Frère de Toni, Miguel Angel Nadal a porté le maillot du FC Barcelone à plus de 200 reprises. Le défenseur faisait partie de la «Dream Team» entraînée par Johan Cruyff et qui avait remporté la première Ligue des champions du club, en 1992. Parmi les anciens coéquipiers de Miguel Angel Nadal, on trouvait un certain Ronald Koeman, l’actuel entraîneur du Barça.

«Que Rafa soutienne le Real Madrid ou Fuenlabrada m’importe peu» Toni Nadal, oncle de Rafael

Mais le problème, c’est que Rafael Nadal, le neveu de Toni, est un supporter inconditionnel du Real Madrid, l’ennemi juré du Barça! Mais visiblement, cela n’inquiète pas le tonton: «Je sais pertinemment que Rafa est fan du Real, a-t-il déclaré. Mais je ne hais pas nos rivaux. Ce qui compte, en ce moment, c’est que le Barça fasse aussi bien que possible. Que Rafa soutienne le Real Madrid ou Fuenlabrada (ndlr: club madrilène de deuxième division) m’importe peu.»

Toni Nadal a également souligne que Victor Font et lui feraient «tout leur possible» pour que Lionel Messi reste au club et signe un nouveau contrat – l’Argentin sera libre en juin prochain.

«Nous devrons tout mettre en œuvre pour nous assurer que Messi soit heureux parmi nous. C’est terrible de se dire que le meilleur joueur de l’histoire du club voulait s’en aller. Il est hors de question qu’il soit malheureux. Nous devons créer un climat dans lequel il se sente aussi à l'aise que possible.»