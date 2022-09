Les mots de l'une des plus grandes joueuses de l'Histoire pour la retraite de l'un des plus grands joueurs de l'Histoire. Voici la pensée de Billie Jean King.

«Roger Federer est un champion parmi les champions. Il a le jeu le plus complet de sa génération et a volé le cœur des fans de sport autour de la planète avec une rapidité déconcertante sur le court et un vrai esprit puissant du tennis. Il a connu une carrière historique et avec des souvenirs qui continueront à nous suivre. Félicitations Roger. On te souhaite le meilleur et ton voyage va continuer encore et encore»