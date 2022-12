Notre entretien exclusif – Tony Parker: «Je n’étais passionné que par le fait de gagner» Naguère basketteur hors pair, quadruple champion NBA, le Français aspire aujourd’hui à exceller tout autant dans le milieu des affaires, où il touche à tout. Rencontre. Jérémy Santallo

Pour Tony Parker, le monde des affaires a permis de retrouver l’adrénaline qu’il avait connue dans le sport. Gabriel Monnet

Il est entré dans cette chambre spacieuse et pleine de charme tout droit sorti d’une table de massage, l’air un tantinet déconnecté de la réalité. Tee-shirt rouge de l’équipe de France de basket et short noir, Tony Parker nous a accordé une interview exclusive cet automne lors de son court séjour à la clinique Nescens de Genolier, au terme d’une après-midi qu’il avait passée en forêt, à humer l’air frais de la campagne vaudoise. L’homme d’affaires, qui a notamment investi dans le basket à Lyon, les boissons, une station de ski et les chevaux s’est plié à un shooting photo… en chaussettes. «Ça ira?» s’est-il inquiété. Avant de fermer la porte derrière elle, la CEO de l’établissement Babs Siclet a rappelé les règles de l’entretien, avec une touche d’humour anxiogène. «Vous avez une vingtaine de minutes, sauf si Monsieur Parker m’appelle avant», a-t-elle dit dans un sourire. Mais la légende du sport français, bientôt intronisée au panthéon de la NBA (ndlr: Hall of Fame), est restée bien assise dans son canapé.