Le régime des indemnités pour cas de rigueur (CDR) n’en finit pas d’alimenter à la fois l’actualité des associations et des autorités concernées, comme hélas des tribunaux. En cause: les règles imposées par le SECO aux cantons en matière de contrôle et de remboursement des CDR.

Présentées comme des montants à fonds perdu destinés à couvrir les charges fixes des commerces fermés d’autorité, ces indemnités prennent désormais un tout autre visage… Bouées de sauvetage hier, elles sont d’immenses semelles de plomb aujourd’hui. Dernier exemple en date: l’obligation faite à plusieurs restaurateurs en fin de carrière – et plus largement à tout bénéficiaire de CDR – de rembourser leurs indemnités en cas de cessation d’activités.

«Bouées de sauvetage hier, ces indemnités sont d’immenses semelles de plomb aujourd’hui.»

Sous les impulsions et précisions successives du SECO, la réglementation n’a jamais cessé d’évoluer. Ainsi, le 6 juillet 2022, le Conseil d’État devait introduire une nouvelle disposition dans sa réglementation, selon laquelle toute cessation d’activité est présumée «contraire aux buts» des aides accordées… Depuis, tous ceux qui remettent leur commerce, soit pour cause de fin de bail, de maladie, ou de retraite planifiée de longue date par exemple, sont contraints de faire signer à leur repreneur une Attestation de reprises des droits et obligations, sous peine de devoir rembourser leurs indemnités. Une injustice crasse, dont les conséquences sont multiples:

1. Elle inflige une double peine à l’exploitant sortant. Suite à la pandémie, la valeur des fonds de commerce a diminué et les reprises sont plus difficiles. Les exploitants sortants sont donc déjà pénalisés, notamment du point de vue du gain réalisé à la vente. En exigeant le remboursement des indemnités en cas de cessation d’activités, l’État inflige donc une double peine au sortant.

2. Elle pénalise en particulier les petits indépendants. Pour tout repreneur, l’obligation de reprendre les devoirs du prédécesseur restreint sa marge de manœuvre et constitue un frein. Mais pour l’exploitant sortant, et en particulier s’il est indépendant, cette contrainte conduit à devoir choisir entre la peste et le choléra: voir diminuer le modeste gain réalisé à la vente (qui est souvent un élément de sa retraite), ou… continuer de travailler! «Marche ou crève»: tel est le message adressé à nos sexagénaires.

Drôle de paradoxe

3. Enfin, elle fragilise plus globalement notre tissu économique, puisqu’elle peut dissuader un repreneur d’acquérir une affaire et conduire, alors, à la fermeture durable, voire définitive, d’un commerce ou d’un établissement. Plutôt paradoxal, quand on se souvient que les aides avaient précisément pour but de protéger le tissu économique et les emplois…

Les bénéficiaires de cas de rigueur ne sont malheureusement pas «too big to fail»… Mais sont-ils pour autant «too small to survive»? À l’heure où certaines faillites se dessinent, de prochaines actions politiques et juridiques le diront.

Gilles Meystre Afficher plus Président de GastroVaud

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.