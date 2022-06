Pour sa dernière grande cérémonie publique avant de quitter le Conseil d’État, le bâtisseur et argentier Pascal Broulis a rappelé les étapes de cette «grande aventure de construction».

Toute la semaine, ça défile du côté de Plateforme 10. Mardi, le Conseil d’État, les directeurs et les commissaires des trois musées réunis dans le nouveau quartier des arts lausannois présentaient à la presse les expositions inaugurales.

L’heure était aux multiples remerciements. Et à un point (presque) final mis à quatorze ans d’études, projets, chantiers… Pour sa dernière grande cérémonie publique avant de quitter le Conseil d’État, le bâtisseur et argentier Pascal Broulis a rappelé les étapes de cette «grande aventure de construction, l’une des plus importantes de Suisse romande», réalisée grâce à une «formule de partenariat privé-public qu’il a fallu inventer»: près de 75 millions de francs ont été intégrés par des mécènes aux 185 qu’aura coûté la construction des bâtiments.