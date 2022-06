Danse et sculpture

Œuvre d’Étienne Krähenbühl. Georges Braunschweig

À la Villa Kenwin, petit bijou d’architecture Bauhaus sur la commune de La Tour-de-Peilz, c’est l’invité qui invite! Le sculpteur Étienne Krähenbühl convie ce samedi deux danseurs de la Compagnie Julio Arozarena à dialoguer avec ses œuvres.

Artichoke

Il y a à voir avec des artistes venus de partout pour peindre ou sculpter mais aussi à entendre et à déguster à Artichoke, festival d’arts urbains qui déploie toutes ses tentacules de vendredi à dimanche dans le bourg médiéval d’Estavayer. Pour le bonheur de découvrir!

Sartorius à Vevey

Julian Sartorius, l’un des batteurs les plus inventifs du moment, s’installe à l’Oriental pour une résidence avec le claviériste Dan Nicholls. Les deux musiciens improvisent sur des séquences filmées de Louise Boer, captées dans la nature des alentours de Vevey. L’environnement et le son, même combat.

Bobines de Valency

La salve des 10 Toiles sous les étoiles a déjà démarré au parc de Mon-Repos. Plus à l’ouest, c’est un autre parc qui rameute les cinéphiles amateurs de plein air à l’enseigne des Bobines de Valency avec un premier film – il y en aura quatre en tout, le 15 juillet, le 12 août et le 19 août –, «Ma folle semaine avec Tess» de Steven Wouterlood. Une belle histoire de gamins en vacances sur une île néerlandaise. Un regard pénétrant sur les jeux de l’enfance.

Urbabyrinthe

Les petits pourront une fois encore se perdre dans le labyrinthe de mais à Orbe. MURIEL ANTILLE

Chaque année, Urba Kids invite à se perdre dans un champ de maïs, au gré d’énigmes composées par Christine Pompéï, sur les traces de son héroïne Maëlys. De quoi, pour les petits, s’agiter gentiment les méninges et se cultiver l’air de rien en filant, cette année, sur la trace de fruits et de légumes volés.

Notes au château

Le château de La Sarraz ouvre à nouveau ses jardins pour la 3e édition de ses concerts gratuits du jeudi durant l’été. Après Le Beau Lac de Bâle, les organisateurs, Philippe Laedermann et Olivier Schlatter – qui s’appuient sur un solide cercle de bénévoles –, vont réunir jusqu’au 1er septembre Nicolas Fraissinet, Aliose, The Long John Brothers, les Pandas Royals et Z-Bros dans ce cadre exceptionnel.

Total country

Stetson, boots et musique country se donnent rendez-vous à Écublens pour deux jours sous le signe de l’Ouest américain. Groupes idoines (The Drunken Leprechauns, Blue Acoustic Flavour, Paul Mac Bonvin, etc.), nourriture itou (salami de bison) et stands multiples pour dévoiler la diversité méconnue de la country music, quand elle est bien faite.

Brigitte Meyer

Les Ateliers de la Côte invitent Brigitte Meyer pour un récital solo de son répertoire favori. La pianiste lausannoise interprétera des «Romances sans paroles» de Mendelssohn et des sonates de Schubert.

Sainte Hildegarde

L’Ensemble in via. DR

Musique médiévale avec l’ensemble vocal féminin in Via et Lionel Desmeules, orgue autour de pages sacrées de Hildegarde de Bingen. Ce concert ouvre la série L’orgue en été à Romainmôtier, tous les dimanches jusqu’au 28 août.

Exposition: La vache!

Une photo de l’exposition «Guerre des vaches» d’Yvan Dalain, parue dans «L’Illustré» en 1966. Yvan Dalain

Le bétail laitier ne paie plus! Dans les années 60, une poignée d’éleveurs romands lancent une révolte qui impactera durablement l’élevage bovin de tout un pays. Au cœur de leur lutte: la sélection des animaux qui privilégiait principalement leur apparence plutôt que la productivité de leur descendance. L’exposition à voir à Baulmes raconte cet épisode de l’histoire paysanne suisse, une «Guerre des vaches» qui, entre 1964 et 1967, a vu se médiatiser les passages en fraude à la frontière avec du bétail bovin ou de la semence.

