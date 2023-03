Économie suisse – Tornos soigne ses actionnaires et voit l’avenir avec optimisme Le fabricant prévôtois de machines-outils veut, malgré des bénéfices en berne, gratifier ses actionnaires d’une rémunération en hausse.

Le groupe Tornos installé à Moutier a confirmé en 2022 le redressement amorcé un an plus tôt. Le chiffre d’affaires net s’est étoffé de 5,8% pour s’établir à 181,4 millions de francs. KEYSTONE/Gaetan Bally

Tornos a vu ses bénéfices reculer l’an dernier, tant sur le plan opérationnel que net. Le fabricant prévôtois de machines-outils veut néanmoins gratifier ses actionnaires d’une rémunération en hausse et s’estime bien positionné à la faveur d’un carnet d’ordres record.

Le groupe installé à Moutier a confirmé en 2022 le redressement amorcé un an plus tôt. Le chiffre d’affaires net s’est étoffé de 5,8% pour s’établir à 181,4 millions de francs, porté notamment par la forte demande pour le tour à poupée mobile SwissNano produit en Suisse, a indiqué Tornos lundi dans un communiqué.

Les machines produites dans la région de Taïwan ont également suscité l’engouement de la clientèle, alors que la production en Chine a été «temporairement limitée» en raison des restrictions sanitaires imposées par Pékin dans le cadre de sa stratégie dite «zéro-Covid».

Projets d’infrastructure

Pendant l’exercice sous revue, le groupe a inauguré un centre de services à Sao Paulo, au Brésil, et un nouveau site de production en Pologne, qui prend principalement en charge la modernisation des anciennes machines Deco 10. Une nouvelle halle de production devrait aussi voir le jour à Taïwan d’ici à la fin de l’année en cours.

Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s’est contracté de plus d’un cinquième à 16,4 millions de francs, pour une marge afférente de 9,1% en repli de 2,9 points de pourcentage. Ajustée des effets exceptionnels, l’évolution s’est révélée positive. Le bénéfice net est ressorti à 14,4 millions, en baisse de plus d’un quart (-28,9%).

Distribution relevée

Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 5 avril une distribution non imposable de 30 centimes par action, prélevée sur les réserves issues d’apports de capital, contre une rémunération de 25 centimes pour l’exercice précédent.

À la faveur du niveau record du carnet de commandes (+15,4% à 68,4 millions), le groupe s’estime «très bien positionné» pour l’exercice en cours, malgré les «nombreux impondérables» occasionnés par les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques. Les entrées de commandes affichent une contraction de 5,1%, sous la barre des 200 millions de francs.

Regain de la demande

La tendance à la relocalisation des processus de production aux États-Unis et en Europe, causée par l’interruption des chaînes d’approvisionnement mondiales, se traduit par un regain de demande pour les produits de Tornos. L’entreprise se dit prête à «affronter les scénarios les plus divers», sans toutefois s’aventurer sur le terrain des objectifs chiffrés.

«Les entrées de commandes de l’industrie automobile, qui constituaient il y a quelques années près de la moitié de celles du groupe, ne représentent désormais plus que 13%», a souligné en conférence de presse le directeur général Michael Hauser. En 2021, leur part avoisinait encore 20%.

Prudence de mise

Au contraire, celle des dispositifs médicaux, passée en un an à 28%, après 25%, affirme ce secteur comme «le premier débouché de Tornos depuis déjà cinq années», a rappelé son patron.

Et de signaler de multiples applications notamment dans la fabrication d’implants dentaires, de cœurs artificiels ou encore dans la chirurgie oculaire, de machines initialement conçues à d’autres fins. La demande de la part de l’industrie horlogère a également fortement progressé à 15%, contre seulement 9% en 2021.

Avec la phase difficile que connaît le secteur automobile, les acteurs traditionnels ont tendance à être prudents à l’heure d’investir, a signalé le directeur financier Stéphane Pittet, «mais avec la tendance à l’électrification, nous voyons également émerger de nouveaux acteurs sur ce marché, notamment dans le segment de la connectique».

