Lutte contre le Covid-19 – Toto Morand manifeste contre le masque dans les magasins Le patron de Pomp It Up, à Lausanne, a fermé son enseigne une heure mercredi. Il proteste contre cette nouvelle mesure qui fragilise encore plus les commerçants. Laurent Antonoff

«J’ai perdu 36% de mon chiffre d’affaires. Là, enfin, les choses recommençaient à bien marcher.» Toto Morand

«C’est le coup de trop. On nous fait encore porter le chapeau à nous, commerçants. Pour beaucoup, cela pourrait même être fatal.» Mercredi matin dans le quartier du Flon, à Lausanne, Toto Morand n’en démordait pas. Pancarte à la main, entouré de ses employés, de ceux du magasin de vêtements branchés Maniak et des patrons de boutiques environnantes, le fondateur de Pomp It Up dénonçait l’obligation du port du masque dans les magasins accueillant plus de dix clients. Une mesure coercitive et disproportionnée, selon l’ancien candidat au Conseil d’État vaudois, notamment par rapport au nombre de nouvelles personnes infectées chaque jour en Suisse par le Covid-19.