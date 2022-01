Naissances au naturel – Toujours moins de césariennes au CHUV

Voilà plusieurs années que la Maternité du CHUV, sous l’impulsion notamment du Dr David Desseauve, œuvre à faire baisser le nombre de césariennes évitables. «Il ne faut pas banaliser ce geste chirurgical», insiste l’obstétricien, médecin associé au Département femme-mère-enfant.

«L’idée est de respecter le plus possible le processus physiologique et d’intervenir uniquement lorsqu’il y a une raison de le faire.»

Dr David Desseauve, obstétricien au CHUV