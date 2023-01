Tempête sur le foot français – Toujours pas de carton rouge pour Noël Le Graët Le comité exécutif de la Fédération française de football a «mis en retrait» son président problématique. Une demi-mesure faute d’avoir les moyens de le destituer. Daniel Visentini

Noël Le Graët n’a pas démissionné. Il est seulement «mis en retrait» de ses fonctions de président de la FFF. En attendant le résultat d’un audit sur divers dysfonctionnements et accusations le visant. AFP

Tropisme de l’urgence: au devoir de traiter un problème dans le fond, lui substituer une réaction dans la forme. L’affaire Noël Le Graët, qui secoue le football français depuis le début de la semaine, nécessitait bien sûr la mise à plat d’un fonctionnement, l’étude des dérapages (verbaux et comportementaux) à répétition du président de la Fédération française de football et une décision. Elle est tombée ce mercredi, avec la mise en retrait du Breton problématique au terme de la séance extraordinaire du comité de la FFF. Pas de démission, donc. Mais l’institution aurait tort de se faire l’économie d’un questionnement plus profond: celui qui touche la gouvernance.