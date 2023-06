Animaux domestiques – Toujours plus de chiens: le parc canin est-il la solution? Les toutous, les obligations de les tenir en laisse et les demandes d’aménagement de parcs à chiens se multiplient dans le canton. Catherine Cochard

Lutry, le 26 mai 2023. Le député Kilian Duggan et sa chienne «Innah» dans le parc du Burquenet. Odile Meylan

Pour bon nombre de propriétaires de chiens, le parc canin rend bien service. Il permet à Médor de gambader librement mais en sécurité, si possible non loin de la maison. Avec l’augmentation continue de la population canine et la multiplication des obligations de tenir en laisse son animal, la question d’aménager des «caniparcs» dans les villes se pose de plus en plus souvent.