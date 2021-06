Pratiques mystiques et pandémie – Toujours plus de Suisses se tournent vers la voyance L’avenir incertain joue sur le moral. Certains compatriotes font appel aux tireuses de cartes et autres médiums. Témoignages. Sébastien Jubin

Le recours à des pratiques ésotériques semblent avoir augmenté en Suisse ces 15 derniers mois, la faute à la crise sanitaire. DR

Après quinze mois de crise sanitaire, les Suisses ont eu le temps d’avoir peur. Peur pour leur santé, peur pour leur avenir. Certains d’entre eux se sont tournés vers des moyens alternatifs. La voyance, la médiumnité, l’astrologie ont permis cela. Pour quelques dizaines de francs, ce service sert surtout à rassurer. D’après les témoignages obtenus par «Le Matin Dimanche», le recours à ces pratiques a augmenté.

«J’ai beaucoup de nouveaux clients qui ont pété un câble car ils étaient confinés et enfermés.» Sophie Jeannin, médium

Quel est le profil des personnes qui la consultent? «Des jeunes ou moins jeunes qui s’inquiètent pour leurs enfants. Mes clients ont entre 18 et 70 ans.» Quelles sont leurs interrogations? Les questions qui reviennent majoritairement sont liées à la vie professionnelle ou familiale. «J’ai beaucoup de nouveaux clients qui ont pété un câble car ils étaient confinés et enfermés. Mais je confirme que le travail et la vie de couple sont des thèmes qui reviennent sans cesse.» En clair? «Mon mari, ma femme ont-ils rencontré quelqu’un d’autre ou vais-je perdre mon travail?»