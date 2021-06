Évolution démographique – Toujours plus de Vaudois fêtent leurs 100 ans Femme, veuve, vivant dans un EMS en ville au bord du lac Léman: c’est le profil type d’une personne centenaire, selon les statistiques du Canton. Fanny Giroud

Les jubilaires vaudois se voient offrir un cadeau et une caisse de vin par le préfet lors de sa visite à domicile. Malgré l’augmentation du nombre de centenaires, la tradition se perpétue. Pierre Abensur/Tamedia

Ils n’étaient que quatre dans tout le canton il y a un demi-siècle, lors du recensement de 1970. À la fin de 2020, ils étaient 193. Les centenaires représentent désormais deux personnes pour 8400 habitants. Qui sont-ils? Que sait-on d’eux? Nous avons voulu dresser le portrait de cette nouvelle génération des 100 ans et plus. Plusieurs indicateurs statistiques nous renseignent à leur sujet.

Le record vaudois

Qui est la personne la plus âgée du canton de Vaud? Les statistiques ne le disent pas: la protection des données veut qu’on ne puisse pas le savoir. On connaît en revanche l’âge le plus avancé recensé dans le canton. Selon Léna Pasche, statisticienne à l’État de Vaud, ce sont deux femmes de 107 ans qui étaient les doyennes du canton à la fin de l’année 2020. Le record enregistré dans le canton depuis 2010, lui, est de 110 ans. Avant cette date, la population par âge exact n’était pas recensée chaque année.