Lutter contre l’exploitation – Toujours plus de victimes de traite détectées dans le canton L’association Astrée a accompagné 96 personnes en 2022, dont 31 nouvelles victimes. Deux explications: le dispositif est plus efficace et la précarité grandit. Romaric Haddou

Angela Oriti, directrice de l’association Astrée, souligne que les cas de traite et d’exploitation ont toujours existé mais qu’ils émergent parce que Vaud s’est donné les moyens humains et financiers de les détecter. Laurent de Senarclens

L’association Astrée est toujours plus sollicitée. La structure qui soutient les victimes de traite et d’exploitation est au cœur du dispositif de lutte mis en place par le Canton en 2015. L’an dernier, l’État rapportait la détection d’une vingtaine de cas par année entre 2015 et 2021 avec une tendance à la hausse. Les chiffres 2022 confirment cette augmentation puisqu’Astrée a suivi 96 victimes dont 31 nouvelles «situations».