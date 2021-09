Excursion en Oberland – Toujours plus haut, en funiculaire… ou à pied D’Interlaken, la perle de l’Oberland bernois, on accède facilement à une infinité de petits sommets. Avec presque toujours en ligne de mire le trio le plus célèbre du pays, l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Arthur K. Vogel

Il ne faut monter pas très haut au-dessus d’Interlaken pour jouir d’une vue somptueuse sur les monts et les lacs. Getty Images

Un soleil doux et chaud, caressant des feuillages devenus jaune et orange, un air comme nettoyé, où les contours des montagnes se détachent avec netteté… C’est ainsi, n’est-ce pas, qu’on s’imagine l’automne, surtout après un été un peu frustrant. Et donc, si l’on se rend maintenant à Interlaken et qu’on s’y installe à l’hôtel ou en appartement de vacances, ce sont ces lumières automnales qu’on va chercher, et trouver! Les montagnes sont là, à un jet de funiculaire, et la vue de ces hauteurs, chaque fois, stupéfie.

Si l’on veut s’immerger complètement dans le paysage, on savourera une croisière sur les lacs de Thoune ou de Brienz. Et si l’on veut se servir de ses jambes, on a l’embarras du choix entre itinéraires randos et VTT, plus ou moins longs, par monts et collines ou à plat, au bord des lacs.