Projet de porcherie de 1500 places – Tour de cochon à Thierrens, la justice intervient Un projet de tous-ménages mis en ligne sur Facebook attaquait frontalement deux élus. Son auteur, un farouche opposant à un projet de porcherie, a été sommé de le retirer. Sylvain Muller

Prévue à côté d’une porcherie existante sur les hauts de Thierrens, la nouvelle structure pour 1500 porcs suscite de violentes réactions Florian Cella

Les téléphones ont chauffé cette semaine du côté de Thierrens, village désormais rattaché à la commune de Montanaire. À quinze jours du premier tour des élections communales, un des plus farouches opposants à un projet de porcherie de 1500 places, prévu sur les hauts du village, a mis en ligne mardi soir sur la page Facebook «NON à la porcherie industrielle à Thierrens» (sic) un projet de tous-ménages incendiaire.

Le document, dont une distribution postale était ensuite prévue, attaquait frontalement le syndic Claude-Alain Cornu et le municipal Yves-Alain Bigler, les accusant notamment de mensonges, dissimulation, corruption et abus de bien sociaux. Il mettait également en cause le député Alexandre Berthoud et son parti – le PLR – soupçonnés d’agir en arrière-plan, comme le prouverait son parrainage de la liste «Montanaire ensemble», qui regroupe plusieurs municipaux sortants et comporte une majorité d’agriculteurs.