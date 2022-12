Comédie musicale jouissive – Tour de passe-passe langagier À l’Opéra de Lausanne, Jean Liermier décortique la lutte des classes dans une «My Fair Lady» bilingue. Critique. Matthieu Chenal

Célibataire endurci et misogyne, Henry Higgins (Nicolas Cavallier) doit finalement avouer ses sentiments pour son élève Eliza (Catherine Trottmann). JEAN-GUY PYTHON

«My Fair Lady», la production des Fêtes de l’Opéra de Lausanne à l’affiche depuis le 21 décembre, a beau être une reprise créée en 2015, l’intelligence du spectacle conçu par Jean Liermier et une solide nouvelle distribution offrent un divertissement rythmé, drôle, féroce et paradoxalement en phase avec l’air du temps. On y voit en effet la revanche d’une jeune fille humiliée par deux pédants rétrogrades.

Mais avant de captiver par ses ressorts sociologiques, voire mythologiques (l’intrigue est adaptée de la pièce «Pygmalion», de George Bernard Shaw), «My Fair Lady» frappe par les mélodies entêtantes de Frederick Loewe qui font le sel de la comédie musicale la plus populaire des années 50 et 60. Dès l’ouverture, rendue brillante et soyeuse à souhait par l’OCL sous la baguette souple de Roberto Forés Veses, on sait qu’on fredonnera encore longtemps ces rengaines après le salut final. Il faut dire qu’elles tournent passablement en rond durant toute la soirée, comme les harassants exercices de prononciation que le professeur Higgins impose à Eliza.

Métamorphose réussie

«Tout compte fait, la créature est nerveuse!» Avec son insensibilité pathologique, c’est ainsi que le professeur Higgins analyse la réaction d’Eliza qui lui lance ses pantoufles à la figure après qu’il a gagné son pari de la faire passer pour une princesse en six mois de cours de diction. Et qu’il s’arroge en toute immodestie le seul mérite de la métamorphose de son élève, auparavant pauvre marchande de fleurs encroûtée dans son argot.

Après le bal où elle a subjugué tout le monde, Eliza (Catherine Trottmann) réalise combien son mentor Higgins l’ignore et continue à la traiter comme une sotte. JEAN-GUY PYTHON

Cette scène de «My Fair Lady» est le tournant jubilatoire du 2e acte, révélant Catherine Trottmann et Nicolas Cavallier au meilleur de leur défi insensé qui consiste à faire exister leur personnage en français dans les dialogues et en anglais dans les airs. Le baryton peut enfin y exprimer les failles du tyrannique linguiste et la soprano s’impose ici de manière bien plus convaincante qu’au 1er acte où elle est affublée d’un accent trop artificiel pour sonner populaire. Si cette dispute ne fait que confirmer la muflerie du phonéticien, la saine révolte d’Eliza contre son mentor va cependant complètement renverser les rapports de dépendance entre les deux êtres. Et la scénographie tourbillonnante et spectaculaire de Christophe de la Harpe de s’effacer progressivement pour ne laisser qu’un plateau nu et un professeur muet.

