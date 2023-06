Cyclisme – Tour de Suisse: le départ de la 6e étape déplacé Une chute de pierres à Brienz a forcé les organisateurs du Tour de Suisse a changé le lieu de départ de l’étape de ce vendredi. Les coureurs, qui devaient initialement partir de La Punt, s’élanceront finalement de Coire. Chris Geiger

Les coureurs ne partiront finalement pas de La Punt ce vendredi. AFP

Changement d’itinéraire ce vendredi sur les routes du Tour de Suisse. Une chute de pierres a eu lieu à Brienz dans la nuit de jeudi à vendredi, forçant les organisateurs de la boucle nationale a modifié le parcours de la 6e étape au pied levé. Le col de l’Albula ne pouvant être emprunté, le peloton donnera ses premiers coups de pédale dès 12 h 30 à Coire et non plus à La Punt (Grisons).

«La phase bleue a été déclarée à Brienz au cours de la nuit, annonce le Tour de Suisse dans un communiqué. Le trajet par le col de l'Albula ne peut pas être emprunté. La 6e étape du Tour de Suisse partira donc de Coire au lieu de La Punt. Le déplacement de l'ensemble du Tour avec les 23 équipes de l'Engadine se fera le matin en première priorité par le col de la Flüela. La mise en place de l'infrastructure et de la signalisation est en cours. En raison du déplacement, aucune activité n'aura lieu aujourd'hui (ndlr: vendredi) à La Punt.»

Les organisateurs précisent que cette solution de repli a été prise en collaboration avec les autorités du canton des Grisons et de la ville de Coire. Le lieu d’arrivée de la 6e étape – une étape de montagne – est toujours maintenu du côté d’Oberwil-Lieli, dans le canton d’Argovie, mais 65 des 215 km initialement prévus ont dû être amputés.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos @christogeiger

