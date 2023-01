Séance gratuite à Échallens – Tour du monde à moto sur grand écran Le voyage à travers 40 pays de Jan Müller et Yvan Belaieff, deux motards d’Ollon, sera projeté le 25 janvier prochain au centre du canton lors d’une séance offerte par la marque Triumph. Sylvain Muller

Yvan Belaieff (à g.) et Jan Müller posant sur leurs compagnes de route en 2017 avant le début de leur voyage autour du monde. 24 HEURES/ODILE MEYLAN (archives)

«Ces deux gars, ils ont fait ce que beaucoup de motards rêvent de faire, mais sans jamais oser se lancer: ils sont allés acheter leur moto chez le concessionnaire du coin et ils sont partis faire le tour du monde. Comme en plus ils en ont fait un film, on a eu envie de le partager avec d’autres passionnés.»

Directeur de la filiale suisse du constructeur de motos Triumph, ancien pilote et habitant du Gros-de-Vaud, Yannick Freymond a donc réservé le Cinéma d’Échallens pour une projection unique et gratuite du film racontant leurs aventures. Elle aura lieu le mercredi 25 janvier prochain dès 18 h 30 et toutes les personnes intéressées sont bienvenues. Une inscription préalable est toutefois demandée via la page Facebook «Triumph Adventure Night Echallens».

Écoliers impliqués

Pour les lectrices et lecteurs de «24 heures», Jan Müller et Yvan Belaieff ne sont toutefois pas des inconnus. Les deux jeunes habitants d’Ollon, qui seront évidemment présents le 25 janvier à Échallens pour commenter leur film et répondre aux questions des spectateurs, avaient fait l’objet d’articles juste avant leur départ et en cours de voyage. Ils avaient en effet mis en place une collaboration didactique avec les écoles de leur village, permettant ainsi aux élèves de vivre leur voyage en direct par procuration.

À noter enfin que, pour les personnes qui ne pourraient pas se rendre à Échallens, leur film intitulé «The Scrambler Motorcycle Diary», résumé de leurs deux ans de voyage à travers 40 pays, est disponible sur YouTube. Des discussions sont également en cours pour une ou plusieurs projections dans le cadre du 1er Moto Festival. Ce nouveau salon suisse de la moto se déroulera du 23 au 26 février prochain à Berne. Il prendra ainsi le relais de Swiss-Moto, le salon qui avait lieu chaque année à Zurich jusqu’à l’arrivée d’un certain virus.

