Tourisme différent – Des nuitées insolites près de chez vous Nous avons sélectionné sept hébergements étonnants, proches de la nature et sans trop de chichis. Ici, l’expérience vécue prime sur l’équipement. Fabien Lapierre

Dans ma bulle, c’est rempli d’étoiles

1 / 3 Adventurly GmbH

Elle offre tous les avantages d’une nuit à la belle étoile, sans les inconvénients. Au chaud et confortablement installé sur un vrai matelas dans la bubble-suite, une demi-sphère transparente, le coucher de soleil et la nuit promettent un spectacle visuel grandiose à 360 degrés avec vue sur les Alpes… pour peu que le ciel soit dégagé. La bulle d’Oberbalm (BE) se trouve en plein champ près d’une ferme en bordure du parc national du Gantrisch, à 30 minutes de Berne. Elle n’est équipée que du strict minimum, à savoir des toilettes. C’est 234 francs la nuit, avec un panier petit-déjeuner composé de produits régionaux. Infos: adventurly.ch