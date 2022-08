Transports publics à Estavayer – Touristes et habitants se sont approprié le bus sur demande Un bon millier d’utilisateurs a pris l’EstaxiBus, mis en service cet été et desservant plus de 50 arrêts à la demande. Sébastien Galliker

En quarante-sept jours d’exploitation, l’EstaxiBus a conquis un bon millier d’usagers entre le haut et le bas d’Estavayer-le-Lac. TPF

Un bon millier d’usagers, plus de 3000 kilomètres parcourus – notamment entre les arrêts de la gare, port de la Sicel (plage), la route de Lully et le parking de la Chaussée (centre-ville) – et un indice de satisfaction de 4,9 sur 5. Après quarante-sept jours d’exploitation, tels sont les chiffres du bilan de l’EstaxiBus, un bus à la demande mis en service cet été à Estavayer-le-Lac, dont la dernière course était fixée à mercredi 24 août. «Un bilan positif», commentent les Transports publics fribourgeois, qui ont exploité la ligne.

Mis en place par les TPF et divers partenaires dont la commune d’Estavayer, la ligne proposait une cinquantaine d’arrêts durant sept semaines. Il en ressort que 91% des clients ont effectué leur réservation via une application, simple d’utilisation et téléchargée par plus de 800 personnes, le reste utilisant le point de vente local. Enfin, 56% des trajets ont été réservés à l’avance, contre 44% instantanément.

Lien entre haut et bas

«Un service comme celui-là, ça change tout. Je redeviens autonome», témoignait récemment une cliente, vivant en bas de la ville et qui songeait à déménager, dans les colonnes de la «Broye Hebdo». D’autres utilisateurs se réjouissaient qu’un transport fasse enfin le lien entre le haut et le bas de la cité. Autant d’échos positifs qui sont revenus aux oreilles de l’Exécutif, lequel planche en parallèle sur une nouvelle mouture de son projet de bus urbain.

«EstaxiBus avait l’avantage de la flexibilité, mais cela a aussi un coût.» Eric Rey, vice-syndic d’Estavayer

«Le bus urbain que nous projetons doit apporter la régularité et une desserte pour certains quartiers vers la gare. EstaxiBus avait l’avantage de la flexibilité, mais cela a aussi un coût. Mis ensemble, les deux pourraient idéalement se compléter», commente Eric Rey, vice-syndic et responsable du dossier. Pour rappel, un budget de 123’000 francs était articulé pour les sept semaines de service de l’EstaxiBus. À l’année, le service à la demande coûterait donc bien plus que le demi-million souvent évoqué pour une ligne fixe.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.