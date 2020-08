Fribourg – Un tournoi de pétanque annulé après une alerte SwissCovid La mise en quarantaine d’un membre du comité d’un club de pétanque de Dompierre (FR) a entraîné l’annulation d’une compétition qui devrait réunir environ 130 personnes, samedi.

Le tournoi de pétanque à Dompierre devait démarrer dès 9h. Mais par mesure de précaution, la manifestation a été annulée. (Photo prétexte) KEYSTONE

Un tournoi de pétanque qui devait réunir près de 130 personnes, à Dompierre (FR) samedi, a été annulé, après la réception, par un membre de l’organisation, d’une notification de mise en quarantaine via l’application SwissCovid.



La totalité des membres du comité, moins d’une dizaine de personnes, ayant été en contact avec cette personne la veille, doivent prendre les précautions nécessaires les prochains jours, indique un communiqué de la police fribourgeoise.



Le tournoi de pétanque à Dompierre devait démarrer dès 9h. Mais par mesure de précaution, d’entente entre l’organisateur et le lieutenant de préfet de la Broye, la manifestation a été annulée.



La Police cantonale s’est rendue sur place pour fluidifier la circulation et informer les participants n’ayant pas pu être prévenus par les organisateurs. L’intervention s’est déroulée sans encombre.

( NXP/Eto )