Après le Covid – Tous au poste! Dès le 15 juin, les polices vaudoises ouvrent à nouveau leurs guichets au public. Floriane Guex

La population pourra à nouveau échanger avec la police dans les offices locales. KEYSTONE

Même la police s’était prémunie de trop de contact avec la population. Fermés pour la plupart depuis les premiers jours de la crise du coronavirus, les postes vaudois ouvriront à nouveau leurs portes dès le lundi 15 juin sur tout le territoire cantonal.

Afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions possibles, des mesures de protection ont été prises et les postes aménagés afin de répondre aux directives sanitaires en vigueur. Les horaires seront ceux en cours avant la période du Covid.

À noter qu’à Lausanne, seul le poste de police du Flon est ouvert et que ses horaires ont été adaptés. Il sera ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 15h le samedi. L’Office de contrôle du stationnement (OCS) de la police municipale de Lausanne est, lui, ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 14h.

Les Centres de gendarmerie mobile de Lausanne, Rennaz, Yverdon et Bursins seront à nouveau accessibles 24h/24, tout comme les hôtels de police des Polices communales et intercommunales de l’Est lausannois (PEL), région Morges (PRM), Nyon région (PNR), Riviera et Nord vaudois (PNV).