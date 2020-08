Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne – «Tous ces auteurs interrogent notre rapport au monde avec sérieux» Le concours prend le pouls de la création littéraire romande. Le point avec Isabelle Falconnier. Caroline Rieder

Les nominés de gauche à droite: Joseph Incardona, Anne-Sophie Subilia, Adrien Gygax, Nadine Richon, Laurent Koutaïssoff et Antoinette Rychner. Sébastien Agnetti

Dans la sélection 2021 du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne, il n’est pas question de pandémie. Mais les frémissements d’un monde qui tangue ne sont jamais loin, au fil de styles narratifs divers et de thématiques qui parfois s’entrecoupent. Critique de l’ultralibéralisme dans «La soustraction des possibles» de Joseph Incardona, collapsologie dans «Après le monde» d’Antoinette Rychner, écologie chez Anne-Sophie Subilia, qui emmène avec «Neiges intérieures» dans un périple qui est aussi intime, voyage aussi, mais pas celui auquel on s’attend dans «Atlas» de Laurent Koutaïssoff, ou méditatif lorsque Adrien Gygax raconte une fin de vie en maison de retraite dans «Se réjouir de la fin», tandis que Nadine Richon soulève la question de l’extrémisme religieux dans «Un garçon rencontre une fille».

Le concours né en 2015 figure parmi les plus dotés, avec 20’000 francs à la clé pour le livre gagnant, qu’un jury populaire aura la responsabilité d’élire cette fois sous la présidence du comédien Michel Voïta. Auparavant, les six titres en lice ont été sélectionnés par des professionnels du Service bibliothèques et archives, sous la houlette d’Isabelle Falconnier, déléguée lausannoise à la politique du livre. Interview.

La sélection mise toujours sur la variété des œuvres, pour refléter une diversité de la littérature romande qu’il s’agit de promouvoir avec cette opération… Oui, que ce soit en termes de type de livres, de thématiques, d’éditeurs ou de profil d’auteurs.

Cette année, peut-être pour la première fois, vous y décelez un fil conducteur? Oui, tous ont en commun le sérieux de leur interrogation sur notre rapport au monde, que je trouve assez représentatif d’une attitude littéraire romande où l’on cherche à donner du sens ou à faire prendre conscience qu’il n’y a pas de sens. Le questionnement est au cœur de notre héritage littéraire, intellectuel, culturel et spirituel. Je pense à Étienne Barilier, Gustave Roud, Jacques Chessex, Ramuz, Jacques Mercanton, plus près de nous Yvette Z’Graggen ou Yves Laplace. Le polar, dont les auteurs romands s’emparent avec jubilation, permet de prendre la tangente.

Il n’y a aucun premier roman… Non il n’y a pas de débutants. Les nominés, âgés de 31 à 60 ans, constituent la génération active des auteurs romands. Ils ont tous déjà publié, un peu de bouteille, mais aussi encore un chemin à parcourir.

Vous tenez aussi à des auteurs qui puissent porter leur livre en public… Oui, on veut aussi faire découvrir des personnalités. C’est d’autant plus important que les rencontres avec les lecteurs jouissent d’une bonne fréquentation. L’an passé, nous avons accueilli à chaque fois plus de 200 personnes.

Avez-vous noté une évolution du regard du public sur la littérature romande depuis le lancement du prix? Oui, et c’est réjouissant. Tant le public des rencontres que nos jurés abordent les auteurs romands sans a priori. Il y a six ans, souvent ils nous disaient qu’ils lisaient peu, voire pas du tout d’auteurs romands. Désormais, les jurés et les lecteurs en connaissent et en suivent de manière régulière. Ce qu’ils cherchent, c’est une histoire qui leur plaît et une voix qui leur parle, en écho à leurs préoccupations ou intérêts.

Cette année il y a parité, est-ce voulu? Non, on ne se donne pas de quotas. D’ailleurs c’est une question qui ne se pose pas. On n’a aucune difficulté à trouver des auteurs des deux sexes. C’est vraiment représentatif de la scène littéraire romande.

Joseph Incardona, Antoinette Rychner ont choisi de vivre de leur plume, tandis qu’Adrien Gygax s’engage sur la même voie. Une perspective réjouissante? Ce choix correspond souvent à une période précise dans la vie des auteurs, qui peuvent s’organiser de manière à ce que cela soit possible, en ne vivant pas uniquement des droits d’auteur, mais de tout ce qui touche à l’écrit: des ateliers d’écriture à la déclinaison en scénarios pour la télévision et le cinéma. Le modèle écrivain-qui-enseigne, ou enseignant-qui-écrit, s’il est encore bien répandu, n’est plus le modèle dominant.

La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur vos choix? Non, car on prend en compte des livres parus de septembre 2020 à septembre 2021, et finalement presque tous les livres sont sortis comme prévu. Tous n’ont en revanche pas eu l’attention qu’ils méritaient avec un intérêt général tourné vers le Covid. Je suis donc ravie de pouvoir leur donner une nouvelle visibilité.

Aucun ouvrage n’évoque la pandémie? Non, les quelques parutions romandes qui y font allusion sont plutôt des journaux, comme «Le mammouth et le virus» d’Eugène, et n’étaient donc pas dans le profil des œuvres retenues. Il faudra, je pense, du temps pour que ce thème mature et se retrouve dans des fictions.

«Neiges intérieures», Anne-Sophie Subilia, Ed. Zoé Afficher plus Quatre architectes paysagistes voguent à bord de l’Artemis pour étudier le territoire du cercle polaire. Par le biais d’un journal de bord tenu par sa narratrice, la Lausannoise Anne-Sophie Subilia invite à contempler une nature en proie aux changements climatiques, mais aussi à observer la vie à bord, orchestrée par le capitaine autoritaire et son second opportuniste, entre fabrication du pain ou préparation du poisson, contraintes de la promiscuité ou machisme ordinaire. Pour s’en libérer, la narratrice court dans la toundra à chaque escale. De rares moments de communion solitaire avec la nature qui lui permettront peut-être, de nouveau, d’«entendre ses pensées». Un huis-clos maritime envoûtant. En rencontre le 3 octobre.

«Après le monde», Antoinette Rychner, Ed. Buchet/Chastel Afficher plus En 2022, un cyclone ravage la côte ouest des États-Unis. Ce qui semble n’être d’abord qu’une catastrophe de plus va entraîner la faillite planétaire du système financier, et la fin du monde que nous connaissons. La Neuchâteloise Antoinette Rychner décortique avec une précision presque chirurgicale l’implacable retour à une vie sans électricité, sans eau courante, où les médicaments ou équipements médicaux de base ont disparu. Une sorte de Moyen Âge, mais avec le souvenir aigu de la civilisation technologique. En parallèle, une autre voix vient raconter ces bouleversements avec un souffle épique et poétique. Une mise en garde mais aussi une ode à la force des mots. En rencontre le 14 novembre

«La soustraction des possibles», Joseph Incardona, Ed. Finitude Afficher plus Auteur de douze romans dont certains primés, le Genevois Joseph Incardona livre un roman noir mais aussi une comédie de mœurs. Dans cette ample fresque où se mêlent truands et banquiers, l’auteur décortique les rouages pernicieux de l’attrait de l’argent, dans cette fin des années 80 ultralibérale où tout s’achète. Au milieu, Aldo, prof de tennis et gigolo, rencontre Svetlana, jeune financière aux dents longues. Ils tombent amoureux, mais cela ne leur suffit pas. Ils veulent leur part du gâteau… Critique, cynique même, le récit s’illumine parfois lorsque l’on s’y attend le moins, comme avec cette mafieuse qui se délecte des romans de Ramuz. En rencontre le 5 décembre.

«Un garçon rencontre une fille», Nadine Richon, Ed. Bernard Campiche Afficher plus Kamel, fils d’émigrés algériens, et Sophie, championne d’Europe de course de haies, n’ont rien en commun. Sauf une chance infime de se croiser à Paris, où ils vivent tous deux. «Un garçon rencontre une fille»: le titre du troisième roman de la Lausannoise Nadine Richon semble annoncer la couleur. Pourtant, l’histoire s’attache à ce qui se passe en amont. À la manière d’un conte s’y succèdent la tentation du mal, des rêves prémonitoires, un voyage initiatique, une bonne fée… Mais le récit plonge aussi dans notre réalité, entre prise en charge des enfants «dys», tentation terroriste, émancipation des femmes, révolution algérienne et dérèglement climatique. Un conte d’aujourd’hui. En rencontre le 9 janvier 2021.

«Atlas», Laurent Koutaïssoff, Ed. Bernard Campiche Afficher plus Avec «Atlas», c’est à un périple très intérieur que convoque le Vaudois Laurent Koutaïssoff. Celui de Christophe, dont l’enfance déroutante se trouve révélée par bribes au fil du récit. Victime de l’obsession parentale pour des voyages qu’ils miment dans leur appartement, l’enfant s’évade chez son amie la libraire, qui lui lit à voix haute «Le comte de Monte Cristo». Ses parents décédés, il faudra au héros, incendiaire de l’appartement familial, un parcours passant par la prison, un travail de gardien dans une décharge publique et une rencontre décisive, pour enfin pouvoir partager l’atlas le plus intime qui soit: celui de ses blessures. Un récit bien mené aux personnages attachants. En rencontre le 6 février 2021.

«Se réujour de la fin», Adrien Gygax, Ed. Grasset Afficher plus Après son très remarqué «Aux noces de nos petites vertus», le Vaudois Adrien Gygax, la trentaine à peine entamée, ausculte la fin de vie. «Se réjouir de la fin» raconte les derniers mois en maison de retraite d’un nonagénaire qui se sait condamné par la maladie. Dans son journal retrouvé après sa mort, il égrène les souvenirs avec nostalgie, les renoncements auxquels il doit faire face avec lucidité mais sans aigreur, et surtout beaucoup d’humour. Hédoniste, il célèbre aussi ces «petits bonheurs de vieux» inattendus, parfois peu politiquement corrects, comme le shoot mensuel à la «fée morphine». Un court récit emprunt de philosophie antique tout en nuances et en délicatesse. En rencontre le 6 mars.