Alors que l’Italie ouvre ses frontières, le Conseil fédéral déconseille malgré tout aux Suisses de s’y rendre. A-t-il raison?

Avec 178 nouveaux cas rapportés hier, contre neuf en Suisse, la situation épidémiologique en Italie y reste très favorable. Le pays est dans la même décrue que celle observée dans le reste de l’Europe, avec une situation assez proche de celle de la France ou de l’Espagne. L’Italie ouvre son pays pour des raisons économiques évidentes. L’histoire récente a montré que les premiers foyers d’Italie ont débordé sur le Tessin, et on peut légitimement être très prudent. Mais l’été semble apporter un certain répit à tous les pays d’Europe. Les vagues sont en train de rétrocéder un peu partout, y compris au Royaume-Uni.