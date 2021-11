Cirque à Prilly-Malley – «Tous connectés» sous un chapiteau Sept artistes nous invitent à nous reconnecter les uns aux autres dans une création poétique signée Emi Vauthey et Jules Trupin, cofondateurs d’O’Chap. Natacha Rossel

Sept artistes jouent dans «Tous connectés», nouvelle création circassienne d’Emi Vauthey et Jules Trupin. Jo Simoes

Tresser des liens solides, nouer des relations authentiques. Une gageure depuis l’essor des réseaux sociaux, où les amitiés sont souvent illusoires et factices. Dans une fable circassienne, Emi Vauthey et Jules Trupin nous invitent à nous reconnecter sous leur chapiteau baptisé O’Chap, implanté depuis l’été dernier à Prilly-Malley. Du 19 novembre au 24 décembre, le binôme et cinq acolytes (Pablo Valarcher, Bastien Alvarez, Coline Espejo, Léonilde Denovan Torrini et Yerainis Padilla Moreno) tisseront une toile poétique dans cet espace – chauffé – qu’ils veulent joyeux, convivial.

Métissant les arts vivants, le septuor contera une histoire devant un public placé de part et d’autre de la scène, autour de grandes tables. «Ce dispositif est un vrai challenge pour nous car il instaure une proximité avec les spectateurs. Nous ne pouvons pas leur tourner le dos et devons trouver des moyens d’être constamment en contact avec eux.» Chaque soir, O’Chap nous accueillera une heure avant le début du spectacle. L’occasion de siroter un verre pendant que les artistes, déjà en piste, esquisseront un prologue de leur fable.

L’affiche du spectacle «Tous connectés». Photo Joe Simoes

Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée par les rubriques Vaud & Régions et Web. Plus d'infos @NatachaRossel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.