Cinéma en plein air – Tous dehors pour voir des films Des toiles venues d’Afrique, des films indépendants, des avant-premières, des films grand public… Quatre sites à explorer. Cécile Lecoultre

Lausanne avec vue sur l’Afrique

«The Wonder Box», une évocation de l’Égypte entre humour noir et poésie absurde. DR

Le Festival Cinémas d’Afrique - Lausanne prend ses quartiers d’été, et notamment avec des films rares présentés sur l’Esplanade de Montbenon. Toujours soucieux de rappeler la palette si riche du continent cinématographique, les organisateurs de la 15e édition ont opté pour le thème «A venir», jeu de mots à méditer en ces temps incertains où la pandémie vient violemment contrarier la création. Mais le festival tient absolument à s’éloigner des clichés, et associé à Riposte!, propose deux pépites à découvrir au Théâtre de Verdure, Esplanade de Montbenon.

Ainsi de «The Wonder Box», de l’Égyptien Emad El Bahat (sa 24 juillet). Ces quatre histoires se déroulent le temps d’une nuit au Caire. Pour chaque protagoniste, il s’agira d’équilibrer la pression exercée par la métropole et des aspirations plus personnelles sur un mode poétique et loufoque. Aussi décalé, «Air Conditioner», de Fradique (sa 7 août), venu d’Angola, prendra la température de Luanda, quand la clim tombe en panne.

Lausanne du côté jardin

«Ema» et sa danseuse ensorceleuse, Mariana Di Girolamo, sur fond de reggaeton et de techno.

Pour la cinquième fois, le festival Les Toiles de Milan s’installe au Jardin botanique de Lausanne. Six films seront présentés jusqu’au 30 juillet, ces projections étant précédées à chaque fois d’un court métrage. C’est aussi l’occasion de prendre l’air dans cet espace bourré de chlorophylle en plein centre urbain avant de s’abandonner sur les transats disponibles à la location. Au programme, des productions indépendantes, telle «Ema», un drame musical qui déhanche les remords d’un couple au rythme du reggaeton et de la techno.

Yverdon-les-Bains côté cour du Château

«Nomadland», avec Frances McDormand, arrive enfin sur les écrans, couronné de multiples oscars et récompenses internationales. DR

L’Open Air d’Yverdon-les-Bains a pour vocation d’attirer les foules et dans ce but, sélectionne les avant-premières promises à triompher. Ainsi cette semaine de «Nomadland», magnifique road-movie qui s’arrête sur une génération d’Américains coincés par la crise économique des subprime.

Pour contrecarrer l’adversité qui les a vus perdre leur job, leur maison, leur style de vie bourgeois, ces nomades se sont embarqués dans l’aventure du camping-car. Débrouille, solidarité, solitude mais aussi plaisir de savourer les grands espaces, l’indépendance, un quotidien dégagé de tracasseries administratives.

Loin d’une vision idyllique, la réalisatrice Chloé Zhao suit cette odyssée avec une guide d’exception, Jessica Bruder, qui publia ce récit après avoir suivi plusieurs seniors en quête de petits boulots à bord de leurs minivans. Comme Frances McDormand interprète une de ces sexagénaires, «Nomadland» sublime le reportage. À voir mercredi.

Vevey sur la place Scanavin

Après deux ans d’interruption, les projections à la place Scanavin reprennent jusqu’au 14 août. Autre bonne nouvelle, annoncent les organisateurs, l’entrée est libre. Au programme, des reprises de succès avérés mais aussi des films pour ouvrir le débat. De «Mamma Mia» à «La bonne épouse», de «Big Fish» à «Tout sur ma mère».

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.