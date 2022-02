TOUT VA BIEN - Tous des gauchistes

Et voilà que, autour du métier de journaliste, s’annonce déjà la bataille suivante: une initiative se prépare, annoncent des journaux alémaniques, visant à réduire de moitié la redevance SSR. Comme d’habitude, c’est la droite – UDC en tête – qui se fait l’accusatrice des médias et comme d’habitude, elle avance son argument préféré: tous des gauchistes.

Ce reproche fait à la profession ne date pas d’hier. Il n’est pas non plus circonscrit à la Suisse: dans les rédactions du service public surtout mais également dans le reste de la presse, dominerait une sensibilité en faveur des valeurs de gauche qui ne refléterait pas le paysage réel des options politiques dans la population.

Que dire, comment dire? Rien. C’est vrai. Le constat est largement documenté, notamment par une recherche de la Haute École des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) en 2016: les journalistes suisses penchent en moyenne vers la gauche/centre-gauche, avec une inclinaison plus marquée dans le service public.

Je pense que ces recherches sont crédibles, elles correspondent à ce que j’ai pu vivre et observer dans le métier (avec des différences, bien sûr, d’une rédaction à l’autre). J’ajoute que, bien que me considérant moi-même comme plutôt de gauche, j’ai toujours été gênée par ce décalage des sensibilités entre médias et public. Je ne parle pas de prises de position ouvertement de gauche dans des éditoriaux. Je parle de discours implicite. D’une certaine manière de formuler les choses qui pose implicitement une sensibilité de gauche comme étalon du juste et du vrai. Il y a là une violence faite au lecteur hétérogène, une manière de l’exclure sans assumer son geste, qui n’est pas éthique.

Voilà, c’est dit. Et maintenant, la question suivante: que faire pour remédier à ce décalage ? Récemment, dans la «NZZ», Katharina Fontana en analysait l’origine en résumant le profil type du journaliste helvétique: diplômé en sciences sociales ou humaines, moins motivé par l’argent que par des idéaux et le désir de s’épanouir. Les jeunes aux idées conservatrices, précisait ma consœur, accordent plus d’importance à l’argent et à la carrière, ils s’orientent donc vers d’autres domaines.

Je résume: si le journalisme attire majoritairement des jeunes de gauche, c’est que c’est un métier où on s’intéresse aux autres et où on est mal payé. Alors? On fait quoi pour y attirer les jeunes de droite? On force les étudiants HEC à s’intéresser aux sciences sociales? Difficile. Ou alors… eureka! On double le salaire des journalistes, que dites-vous de ça? Si je lance une initiative, vous signez?

Anna Lietti Chroniqueuse à 24heures

