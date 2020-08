Rentrée scolaire – Tous en classe mais les étudiants seront masqués Les cantons romands se sont mis d’accord sur les modalités de la rentrée. Les élèves du post-obligatoire devront porter le masque en classe, si la distance de 1,5 mètre n’est pas respectée. Lucie Monnat

Rentrée scolaire Le retour en classe, cette année, sera placé sous le signe de la lutte contre le coronavirus. KEYSTONE

Sur le chemin de l’école post-obligatoire, ce sera désormais cartables et masques. Après plusieurs semaines de discussions, les cantons romands ont défini les modalités de la rentrée. Les élèves, les professeurs et les autres adultes fréquentant les établissements de l’enseignement post-obligatoire devront porter un masque «lorsque la distance de 1,5 mètre ne peut être respectée», écrit la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).