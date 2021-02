Culture en crise – Tous les artistes ne sont pas égaux devant le Covid Comment la crise sanitaire sépare les acteurs de la culture en deux mondes, ceux qui rebondissent et ceux qui coulent. Fabrice Gottraux

Le 13 février 2021 a eu lieu un rassemblement de soutien au milieu culturel dont le slogan était «no culture, no future». PIERRE ALBOUY

Sur les pavés de la Vieille-Ville, Virginie Morillo a installé un stand de vente à l’emporter. Hot-dogs et littérature érotique. En temps normal, Virginie Morillo dirige Chez Jean-Luc, haut lieu des nuits genevoises. Un petit plus dans son revenu. Le bar est fermé jusqu’à on ne sait quand. En temps normal, Virginie Morillo fait des expos. Il n’y en a plus. Aujourd’hui, l’artiste plasticienne tâche péniblement de joindre les deux bouts. «Les petits boulots, je prends tout! J’ai un caractère positif flamboyant. Mais là, je crie au secours.»

Février 2021. Un an que ça dure. Discrètement, le clivage s’accentue parmi les gens de la culture. Celui qui a l’esprit d’entreprise se trouve plus avantagé que celui qui vit de son art à la petite semaine. La crise sanitaire accentue le fossé entre les artistes capables de thésauriser, plus sûrs de survivre, et les autres, plus fragiles que jamais. Pour obtenir des aides étatiques, justifier d’un revenu s’avère déterminant. Or, nombreux sont les professionnels de la culture qui n’ont jamais reçu de salaire officiel ni signé de contrats.