Présidentielle française – Tous les candidats se disputent leur part du général de Gaulle L’héritage politique du premier président de la Ve République est un enjeu colossal en France. Ceux qui s’en disent les légataires se bousculaient sur sa tombe ce mardi. Alain Rebetez, Paris

Les héritiers «légitimes»: les cinq candidats à l’investiture des Républicains, de gauche à droite: Philippe Juvin, Eric Ciotti, Valérie Pécresse, puis après le président du parti Christian Jacob, Michel Barnier et Xavier Bertrand. AFP

Rien de tel qu’un héritage pour échauffer les esprits, aiguiser les convoitises et attiser les procès en légitimité. Plus il est important, plus les passions sont à vif. Alors que dire du colossal héritage du général de Gaulle, celui dont tous les hommes et toutes les femmes politiques voudraient pouvoir se réclamer? Mardi 9 novembre, pour le 51e anniversaire de sa mort, la tombe de Charles de Gaulle, dans le petit cimetière du centre de Colombey-les-Deux-Églises, est devenue l’objet d’une âpre lutte entre ceux qui pouvaient s’y montrer, ceux qui en étaient exclus et celle qui, à l’autre bout du pays, marquait sa différence…