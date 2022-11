Finances communales – Tous les feux passent au rouge pour le budget veveysan La Ville a dévoilé ce lundi ses prévisions pour 2023. Entre taux d’intérêt et coûts de l’énergie, la marge d’autofinancement plonge et le déficit se creuse. Hélène Jost

La Ville peut d’ordinaire couvrir ses frais de fonctionnement, mais cette année les prix de l’énergie la font basculer dans le rouge. 24 heures/Philippe Maeder

«Nous sommes dans une situation délicate, mais que l’on ne peut pas qualifier de catastrophique.» Le syndic Yvan Luccarini a décrit avec prudence ce lundi les prévisions financières de Vevey pour 2023. Le projet comprend un déficit important de près de 8,7 millions de francs, mais aussi une marge d’autofinancement négative.

Cela signifie que la Commune n’engendre pas assez de recettes pour couvrir ses frais de fonctionnement. Si certaines localités, comme La Tour-de-Peilz, affichent régulièrement des perspectives de ce type, à Vevey, ce n’était pas arrivé depuis au moins dix ans.

Pour l’an prochain, la différence atteint 1,3 million de francs. Les causes sont multiples, entre indexations des salaires du personnel, hausses des taux d’intérêt et augmentation des coûts de l’énergie.

Pas de coupes en vue

Le syndic se veut toutefois rassurant. «C’est la marge d’autofinancement au moment des comptes qui est importante. J’ai bon espoir que nous atteindrons l’équilibre car, comme chaque année, nous n’engagerons vraisemblablement pas toutes les dépenses prévues au budget.»

Estimant qu’il s’agit d’une mauvaise passe liée à la conjoncture, la Municipalité n’évoque pas de hausse d’impôts ni de coupes drastiques. Au contraire, puisqu’elle prévoit de créer un peu plus de onze postes équivalents plein-temps. Après le dicastère Bâtiments, gérance et énergie l’an dernier, c’est au tour d’Urbanisme et mobilité de voir ses effectifs se renflouer.

«Nous aurions pu choisir de ne rien faire de plus, mais cela ne nous a pas paru responsable.» Yvan Luccarini, syndic de Vevey

«Nous n’avons pas voulu réduire les prestations, mais nous avons fait des efforts sur leur économicité. Les créations de postes sont liées au Plan climat et aux autres projets déjà lancés. Nous aurions pu choisir de ne rien faire de plus, mais cela ne nous a pas paru responsable», tranche Yvan Luccarini. À voir si le Conseil suit à nouveau la Municipalité pour ce deuxième budget de la législature ou s’il se rebelle. Réponse en décembre.

