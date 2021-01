Morges en fleurs – Tous les feux sont au vert pour la Fête de la tulipe Première manifestation à assurer sa tenue en 2021, l’événement phare de la vie morgienne veut gagner en visibilité et en professionnalisme. La subvention communale revue à la hausse ne fait d’ailleurs pas un pli. Cédric Jotterand

La nouvelle présidente de la Fête de la tulipe veut non seulement organiser sa tenue ce printemps, mais développer la partie festive d’un événement qui se tenait au calme jusqu’ici. Jean-Guy Python

L’ambition puis la désillusion. Il y a pile un an, au moment de présenter les festivités copieuses du 50e anniversaire, le comité de la Fête de la tulipe ne tablait que sur un seul slogan: voir plus grand. Plutôt que de se cantonner à un défilé de retraités devant des massifs certes superbes, les organisateurs voulaient des spectacles, de l’ambiance, de la musique et un grand show «son et lumière». Résultat: pataras!

Alors que tout est tombé à l’eau pour les raisons que l’on sait, les responsables ne sont pas restés les bras croisés pour se morfondre à l’ombre des tulipes, mais ils ont au contraire «mis la gomme» sur le mode reculer pour mieux sauter. En plus d’une nouvelle présidente en la personne de Véronique Hermanjat, les membres de l’Association «Morges Fleur du Léman» ont persisté dans leur idée de faire de leur marque célèbre mais peu exploitée une véritable fête capable d’attirer les touristes, mais aussi d’offrir un but de sortie aux habitants de la région, notamment la semaine.