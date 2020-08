Une boîte magique Afficher plus

«Je n’oublierai jamais ces moments incroyables, quand on ouvrait et que les enfants se pressaient derrière les portes, c’était gagné d’avance.» Gérard Demierre se remémore avec un enthousiasme teinté de nostalgie ses années au Petit Théâtre de Lausanne, qu’il a fondé en trio avec Gérard Diggelmann et Jean-Claude Issenmann. Nichée dans un écrin, juste derrière la cathédrale, la salle dédiée au jeune public est née à une époque où le théâtre pour enfants n’avait pas l’aura d’aujourd’hui. «C’était complètement utopique, se souvient Gérard Diggelmann. Quand on a conçu le Petit Théâtre, des politiques nous disaient: «On peut mettre des bancs, pas besoin que ce soit beau.» Jean-Claude Issenmann complète: «Nous avons dû nous battre pour obtenir des fauteuils, pour avoir un vrai théâtre avec un rideau rouge.» Après des mois de labeur, toujours entremêlé de rires, leur bijou a été inauguré le 18 septembre 1990. «Ça a été une aventure extraordinaire, même si on faisait les choses de bric et de broc. On avait la sensation que tout était possible, sourit Jean-Claude Issenmann. Quand j’y repense, je me demande comment on a réussi à monter tous ces spectacles. «On était jeunes et larges d’épaules», comme le chantait Lavilliers!»

Chacun des trois compères a ressorti une anecdote de sa besace à souvenirs:

Gérard Demierre: «Je mettais en scène tous les spectacles de Noël car j’adorais ça. Je revois encore ces deux petites grands-mères qui m’ont demandé: «On n’a plus d’enfants, mais est-ce qu’on peut quand même venir voir le spectacle? On comprend tout, c’est magique et ce n’est pas trop long!» Elles venaient chaque année.»

Gérard Diggelmann: «Carine Barbey a joué le rôle de Fifi brin d’acier quand elle était ado. À la fin du spectacle, deux fillettes sont venues vers moi et m’ont dit qu’elles adoraient Fifi et qu’elles étaient ravies de l’avoir vue sur scène. Je les ai donc emmenées voir Carine dans les loges, mais elle s’était déjà démaquillée. Les fillettes se sont retrouvées en face d’une comédienne. L’une d’entre elles s’est mise à pleurer. Elles n’avaient pas compris que Fifi était un personnage. Cela m’a ému, car c’est cela, la magie du théâtre.»

Jean-Claude Issenmann: «Après une représentation, une dame très volubile s’est approchée de moi pour me dire que le spectacle était magnifique. Elle était avec ses deux petits-enfants. Je leur ai demandé s’ils avaient aimé et l’un des deux m’a dit du tac au tac: «Non!» Je lui ai demandé pourquoi, il m’a répondu que c’était trop court!»