Un nouveau grand casino en terre vaudoise? Visiblement, la perspective suscite des réactions épidermiques. On aime ou on n’aime pas. Du côté de Lausanne, où un projet a été annoncé, la Municipalité a d’emblée fait la grimace, avant de trancher, tout récemment. C’est non.

Du côté de Prilly et Romanel-sur-Lausanne, l’idée réjouit au contraire les exécutifs, qui soutiennent les deux candidats restants dans leur duel pour obtenir une concession. Sur recommandation de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), le Conseil fédéral en a décidé ainsi: la région lausannoise représente «un potentiel de marché inexploité». Alors, allons-y gaiement.

«Avec son concept de prévention, les pyromanes sont mis à contribution en tant que pompiers.»

Car si Lausanne met au premier plan le risque d’addiction et d’endettement, ce n’est pas une priorité pour tout le monde. Un casino, c’est du dynamisme économique, des emplois et des rentrées fiscales pour la commune hôte et pour l’AVS. Les concepts architecturaux mettent en outre l’accent sur la durabilité. C’est important.

La population bénéficiera en plus de subventions, versées par le casino à la Commune pour financer des projets culturels ou d’aide à la jeunesse. Face aux risques pour la santé publique, les garanties des porteurs de projet sont jugées rassurantes. Les casinos suisses ont en effet l’obligation légale de prendre des mesures pour détecter les clients qui ont un problème de jeu.

Les pyromanes sont mis à contribution en tant que pompiers. Grâce à son concept de prévention, l’un des projets en lice estime pouvoir réduire de 500’000 francs par an les coûts sociaux de sa propre implantation. Mais des dégâts, il en restera. Des études montrent que 31,3% des revenus de cette industrie proviennent de 3,1% de la population qui joue de manière problématique. Ce jeu en vaut-il vraiment la chandelle?

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

