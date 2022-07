Phénomène estival – Tous les lacs «baignables» sont concernés par les cyanobactéries Les problèmes sanitaires liés à la prolifération de «l’algue bleue» risquent d’augmenter avec la canicule qui s’est installée pour plusieurs jours. Frédéric Ravussin

Les enfants présentent davantage de risque d’être intoxiqués par des cyanobactéries en se baignant. JEAN-PAUL GUINNARD

La vague de chaleur qui s’est abattue sur la Suisse et qui va durer en tout cas jusqu’au milieu de la semaine prochaine risque fort de faire remonter les cyanobactéries à la surface des lacs. Et tous les soucis sanitaires engendrés par la prolifération de ces micro-organismes chargés en neurotoxine. Des soucis qui ont du reste déjà commencé par la mort de deux chiens cet été à Neuchâtel et Bonvillars.

Alors que le Canton de Vaud a communiqué le 8 juillet ses recommandations de prudence, la Commune fribourgeoise de La Roche, sur les rives du lac de la Gruyère, a interdit mercredi 13 juillet la baignade dans le port de la Serbache après y avoir découvert des cyanobactéries.

Tous les lacs concernés

«L’algue bleue», qui a causé la mort de huit chiens dans le lac de Neuchâtel depuis 2020 (lire encadré) ne se borne donc pas à ce seul plan d’eau en Suisse romande. «Tous les lacs «baignables» peuvent en effet être concernés. Mais certains sont potentiellement plus touchés», explique Nathalie Menétrey, cheffe de section biologie des eaux à la Direction générale de l’environnement. Ainsi, les lacs plus profonds, comme le Léman, ou les lacs d’altitude se réchauffent moins vite et sont donc a priori moins propices à ce que les spécialistes désignent comme des «blooms» de cyanobactéries.

C’est pour cette même raison que piquer une petite tête dans une rivière où l’eau est moins stagnante et plus fraîche présente moins de risque. «Attention toutefois aux gouilles que l’on peut trouver dans des cours d’eau revitalisés. L’eau y est plus stagnante et moins profonde», prévient Nathalie Menétrey. Un cas de figure qui se présente par exemple à l’embouchure de l’Arnon, non loin de la plage où un chien a été mortellement intoxiqué le 2 juillet dernier.

Appel à la prudence

Quoi qu’il en soit, si le Canton ne déconseille pas la baignade pour l’heure, c’est bien un appel général à la prudence qu’il a lancé en fin de semaine dernière. Une mise en garde qui concerne aussi bien les animaux que les êtres humains, même si aucun cas d’intoxication humaine n’a à ce jour été reporté en Suisse, selon l’Office fédéral de la santé publique cité jeudi par «Le Courrier».

Le message en clair? Ne pas se baigner dans une zone qui semble louche. Soit quand l’eau est recouverte d’un tapis d’algues ou de dépôts, qu’elle présente une couleur bleuâtre ou qu’elle dégage une odeur inhabituelle. Après la baignade, il convient de se doucher et se sécher soigneusement. Et évidemment éviter d’avaler de l’eau. Un dernier point sur lequel les parents sont priés d’être particulièrement attentifs concernant les enfants. «Le risque étant lié à l’ingestion, il concerne moins les adultes, qui ont moins tendance à avaler de l’eau du lac», souligne Julien Ducry, chef section qualité de l’eau à l’Office de la consommation.

«Il faut également prêter attention aux gouilles que l’on peut trouver dans des cours d’eau revitalisés. L’eau y est plus stagnante et moins profonde.» Nathalie Menétrey, cheffe de section biologie des eaux à la Direction générale de l’environnement

Reste qu’en cette période caniculaire, une attention toute particulière doit être portée à l’état sanitaire des points de baignade. Une mission qui incombe aux autorités communales. «Mais les baigneurs doivent également être attentifs et contacter la Commune en cas de doute», reprend Julien Ducry.

Ils doivent aussi s’adresser sans perdre de temps à un médecin si des troubles digestifs et neurologiques (étourdissement, malaise, fièvre ou maux de tête) surviennent après s’être rafraîchi dans un lac. Et le temps presse encore plus de conduire son compagnon à quatre pattes chez un vétérinaire s’il présente des symptômes inhabituels.

Les vétérinaires ne sont pas tenus d’annoncer les cas Afficher plus Combien de chiens ont péri intoxiqués après avoir avalé de l’eau contenant des cyanobactéries dans le canton? La question reste sans réponse. Pour la simple et bonne raison que ni les vétérinaires ni les propriétaires d’animaux domestiques ne sont tenus d’annoncer ces cas, ainsi que le confirme le vétérinaire cantonal, Giovanni Peduto. La problématique de «l’algue bleue» diffère sensiblement de celle liée aux épizooties et pour lesquelles il convient de protéger le reste du troupeau et les denrées alimentaires. «Un animal touché par des cyanobactéries ne peut pas transmettre son intoxication à un autre animal ou à un humain, informe Giovanni Peduto. Nous n’avons dès lors aucun élément qui nous permette d’obliger les vétérinaires à nous rapporter ces cas.» Il n’est pas plus simple de savoir s’il existe des cas antérieurs aux six chiens décédés l’été 2020 dans le lac de Neuchâtel. Une série de morts qui avait conduit les cantons riverains à interdire la baignade pendant une petite semaine. «Ce que je peux dire, c’est que quand j’ai pris mes fonctions (ndlr: en 2011), on ne parlait pas encore des problèmes liés aux cyanobactéries», reprend le vétérinaire. Peut-être par méconnaissance ou alors parce que les conditions météorologiques ne favorisaient pas encore leur développement. Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal. DR Cette année en Suisse romande, deux chiens ont manifestement succombé après avoir ingéré de l’eau contenant des «algues bleues»: à la mi-juin à Neuchâtel et début juillet à Bonvillars. Si en 2020 des autopsies avaient été réalisées, cela n’a pas été le cas cet été. «L’image clinique qui découle de l’anamnèse effectuée correspond à une intoxication par les cyanobactéries. Je ne pense pas qu’une autopsie aurait apporté quelque chose de plus. Nous avons quoi qu’il en soit jugé qu’il était de bon aloi de sensibiliser la population aux risques encourus.» Certaines des précautions préconisées s’adressaient plus particulièrement aux propriétaires d’animaux domestiques. «Il est ainsi important qu’ils empêchent leurs chiens de sauter dans l’eau quand elle paraît suspecte. Nous leur recommandons d’ailleurs d’emmener une gourde remplie d’eau pour permettre à leur compagnon à quatre pattes de se désaltérer», conclut Giovanni Peduto.

